Mirabelli rivela: “Gattuso chiedeva Belotti anche al Milan”

Il Napoli su Andrea Belotti, calciatore che piace molto a Gattuso. Lo rivela anche Massimiliano Mirabelli ex direttore sportivo del Milan.

A Radio Goal sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, Massimiliano Mirabelli ha parlato anche di Andrea Belotti al Napoli, voce di mercato che diventa sempre più insistente. “Rino ci chiedeva Belotti già quando era al Milan” fa sapere Mirabelli che aggiunge: “Il tecnico calabrese ha già allenato l’attaccante del Torino e ritrovarsi al Napoli sarebbe positivo per entrambi“. Secondo Mirabelli, Belotti potrebbe essere un ottimo calciatore per la squadra partenopea: “Credo che si integrerebbe molto bene con il gioco di Gattuso“.

Con Mirabelli si parla anche del possibile rinnovo di contratto di Gattuso: “Il presidente del Napoli magari è intenzionato ad aprire un ciclo con il tecnico sarebbe una cosa giusta”. L’ex ds del Milan esalta le doti mentali e umane di Gattuso: “Ha sempre avuto un grande rapporto con gli allenatori, non è facile per nessuno avere dei rapporti umani così intensi. Lui cerca sempre il contatto diretto. Cosa ancora più difficile è riuscire a dimenticare di essere stato un grandissimo calciatore ed immedesimarsi in nuove dimensioni, così come Gattuso ha fatto maturando esperienze all’estero ed in Serie C“.