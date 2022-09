Milan-Napoli, Spalletti recupera Lozano, ma deve fare i conti con due assenze pesanti: Le ultimissime

Milan-Napoli Spalletti ha diramato la lista dei convocati, Lozano recupera, ancora out Demme e il nigeriano Osimhen.

l tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha diramato la lista dei giocatori convocati per il big match di domenica sera a San Siro tra il Milan campione d’Italia e il suo Napolii. Confermato il ritorno di Hirving Lozano, che aveva saltato la trasferta di Champions League in Scozia a causa di un’influenza.

Il Napoli dovrà fare ancora a meno di Victor Osimhen, bloccato da una lesione al bicipite che lo terrà out fino a fine ottobre, e Diego Demme, che dovrebbe invece rientrare dopo la sosta delle Nazionali.

MILAN-NAPOLI: I CONVOCATI DI SPALLETTI

Portieri: MARFELLA Davide, MERET Alex, SIRIGU Salvatore

Difensori: DI LORENZO Giovanni, JESUS Juan, MARIO RUI Silva Duarte, MINJAE Kim, OLIVERA Mathias, OSTIGARD Leo, RRAHMANI Amir, ZANOLI Alessandro.

Centrocampisti: ANGUISSA Frank, ELMAS Elif, GAETANO Gianluca, LOBOTKA Stanislav, NDOMBELE Tanguy, ZERBIN Alessio, ZIELINSKI Piotr

Attaccanti: KVARATSKHELIA Khvicha, LOZANO Hirving, POLITANO Matteo, RASPADORI Giacomo, SIMEONE Giovanni.

DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI IN TV

La partita di Serie A tra il Milan ed il Napoli sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv servirà scaricare l’app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox; utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o ancora il TIMVISION Box.

Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento ‘Zona DAZN’, inoltre, il match sarà visibile in tv sul canale 214 di Sky.

MILAN-NAPOLI IN DIRETTA STREAMING

Per vedere Milan-Napoli in diretta streaming, sarà necessario scaricare l’app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca DAZN di Milan-Napoli affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Marco Parolo.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-NAPOLI

Pioli privo dello squalificato Leao sulla trequarti: pronta una maglia dal primo minuto sia per Saelemaekers che Messias, ma scalpita anche Brahim Diaz. De Ketelaere farà il ’10’ alle spalle di Giroud, per il resto formazione tipo con Tonali e Bennacer in mediana e la linea a 4 Calabria-Kalulu-Tomori-Theo Hernandez davanti a Maignan.

Nel Napoli dovrebbe essere Raspadori a sostituire Osimhen, con Simeone verso la panchina. Anche in questo caso 11 base, dove Meret sarà protetto da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui ed il trio di centrocampo sarà formato da Anguissa, Lobotka e Zielinski. Nel tridente d’attacco, insieme all’ex Sassuolo, Politano e Kvaratskhelia. Ok Lozano.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Saelemaekers; Giroud. All. Pioli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.