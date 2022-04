Mertens-Osimhen insieme: media gol paurosa, ma pochi minuti

Dries Mertens e Victor Osimhen giocheranno titolare Empoli-Napoli, i due calciatori insieme hanno giocato appena 173 minuti. Fino ad oggi Spalletti aveva rifiutato l’idea di far giocare dal primo minuto i due calciatori titolari ed anche a partita avviata aveva sempre preferito schierare Mertens al posto di Osimhen, in nome dell’equilibrio di squadra.

Ma contro l’Empoli bisogna vincere, anche per blinadare il discorso qualificazione Champions League.

Così Spalletti lancia Mertens e Osimhen titolare nel match con l’Empoli. Fino ad ora i due calciatori hanno giocato insieme poco più 170 minuti ma hanno prodotto sei gol. La speranza per i tifosi del Napoli che è l’attacco del Napoli, molto in affanno nelle ultime partite, possa ritrovare vigore con questi due calciatori.