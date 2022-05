REPUBBLICA – Mertens non rinnova col Napoli: ci sono due ottimi motivi, uno è la Lazio di Sarri

Dries Mertens al Napoli è uno dei casi da risolvere per Aurelio De Laurentiis, il giocatore è in scadenza di contratto. A 35 anni il belga può essere considerato ancora un ottimo giocatore, lo ha dimostrato in questo finale di stagione, quando Spalletti gli ha dato maggiore spazio, lui ha sempre risposto presente, mettendo a segno anche 11 gol in Serie A. Il rinnovo col Napoli Mertens se lo guadagna sul campo, ma a quanto pare il presidente della SSCN non ha alcuna intenzione di alzare la proposta da 1,5 milioni di euro per il nuovo contratto. Così Sarri e la Lazio fiutano l’affare Mertens e si sono messi sulle tracce del giocatore che a giugno si libera a parametro zero.

Lazio su Mertens: il rinnovo col Napoli è fermo

Secondo le ultime novità di Repubblica sono veramente poche le possibilità che il belga resti in azzurro. Si parla di un giocatore vicinissimo all’addio, per non dire sicuramente. Ecco quanto scrive il quotidiano: “Diverso il discorso per Mertens, che difficilmente rinnoverà il suo contratto per due motivi: la netta decurtazione dello stipendio che gli ha prospettato Adl e lo spazio ridotto ricevuto da Spalletti. Il belga si sente ancora integro e la chiamata di Sarri ha lusingato il ‘falso nueve’ “. Non rinnovare il contratto a Mertens in questo momento sembra veramente assurdo, perdere un giocatore di quel calibro per una questione economica appare una scelta poco saggia. Ma De Laurentiis pensa al bilancio come prima cosa, quindi ci si può attendere di tutto.