Classifica senza errori arbitrali 36 giornata: Scandalo Pairetto contro il Napoli

Classifica senza errori arbitrali 36 giornata, Pairetto penalizza ancora il Napoli, per la terza volta in solo 10 giornate di campionato.

Scandalo Pairetto. Disastro Santoro. Ma alla 36ma giornata non si tirano indietro i vari Guida e Mariani. Ma prendersela con Pairetto o con Santoro significa anche non affrontare il problema arbitrale. Sono già oltre 75 le gare condizionate da errori arbitrali di ogni genere. In questo contesto è ancora più strabiliante quanto subito dal Napoli in campionato.

Si contano 20 gare del Napoli condizionate da errori arbitrali. Nelle ultime 10 giornate di campionato, dopo Cagliari – Napoli, 26ma, (mancata espulsione di Mina e rigore negato a Raspadori) e Napoli – Atalanta, 30ma, (mancata espulsione di Kolasinac, immediatamente sostituito da Gasperini, e due reti irregolari convalidate agli orobici), la designazione di Pairetto per Napoli – Bologna era tutta da evitare.

A Milano e Torino non sarebbe mai accaduto. Sul tema più volte NapoliPiu ha ricordato quanto capitato all’arbitro Colombo dopo la mancata espulsione di Berardi in Sassuolo – Juventus (4 a 2) alla quinta di campionato.

Le proteste del mainstream nazionale-bianconero, preoccupati più dell’arbitraggio che della prestazione juventina, durate svariati giorni, costarono care al direttore comasco. Colombo ritornò ad arbitrare in A solo dopo circa due mesi (Roma – Lecce all’XI giornata) e a differenza di Pairetto col Napoli, ha rivisto la Juventus solo dopo 25 giornate di campionato (Lazio – Juventus alla XXX).

Genoa – Sassuolo 2 – 1, Mariani (Marini).

Male Mariani. Al 28′ deve intervenire il VAR Marini per vedere il fallo di De Winter su di Laurientè che l’arbitro di Aprilia si perde da pochi passi. Al 38’ è ancora sfortunato Mariani nel perdersi il fallo di Obiang su Gudmundsson in area modenese; stavolta non interviene Marini ma il fallo è netto.

Atalanta – Roma 2 – 1, Guida (Abisso).

Incredibile il rigore farlocco concesso alla Roma che rischia di riaprire una gara senza storie. Sbaglia Guida ma sul non fallo di De Roon su Abraham era più che opportuno l’intervento di Abisso al VAR.

Napoli – Bologna 0 – 2, Pairetto (Doveri).

La sconfitta del Napoli non può e non deve oscurare l’ennesimo scandaloso arbitraggio di Pairetto che penalizza ancora il Napoli per la terza volta in solo 10 giornate di campionato. Nel campionato nel quale sono ammoniti i giocatori del Napoli per le botte prese e ripetutamente graziati gli avversari per le botte date non può ancora una volta passare in cavalleria l’arbitraggio di Napoli – Bologna.

Non solo è in discussione un rigore tutto da ripetere (come sia possibile che dalla sala VAR non abbiano rilevato l’irregolare posizione del portiere felsineo?) ma la gestione disciplinare che ha condizionato tutta la partita del Napoli.

La sola ammonizione di Kvaratskhelia perchè trattenuto da Posch (si da punire col cartellino giallo) e il placcaggio dello stesso Posch rimasto ancora impunito su Lobotka confermano da soli la gestione disciplinare tenuta da Pairetto al Maradona.

Posch non risulterà neanche fra gli ammoniti e nel tabellino della gara figurerà con un solo fallo fatto ed uno subito. Per la cronaca Kvaratskhelia è il giocatore che ha subito più falli in campionato (75). Kvaratskhelia ha subito 7 cartellini gialli (gli stessi del difensore felsineo Posch), uno in meno di Cristante e Bremer che sono fra i giocatori più fallosi.

Juventus – Salernitana 1 – 1, Santoro (Mazzoleni).

Succede di tutto al Napoli con Pairetto e Doveri alla sala VAR ma è fortunata la Juventus con Santoro, consigliato dal solito Mazzoleni al VAR. Il fallo di Szczesny in uscita su Ikwuemesi è netto. Il portiere bianconero prima sfiora la palla con la mano destra ma poi con la gamba sgambetta l’attaccante avversario. Inspiegabile il mancato intervento del VAR. Si era al 36’ sul punteggio di 1 a 0 per i campani.

Al 52’ restano tanti dubbi su un tocco di braccio di Rabiot su calcio d’angolo. Una visita al monitor sarebbe stata molto opportuna da parte di Santoro.

La Classifica senza errori arbitrali 36 giornata di seria A 2023/2024

Classifica reale Punti Classifica virtuale Punti Diff. Inter 92 Inter 76 -16 Milan 74 Bologna 69 +2 Bologna 67 Atalanta* 63 Juventus 67 Milan 63 -11 Atalanta* 63 Napoli 63 +12 Roma 60 Lazio 60 +1 Lazio 59 Roma 57 -3 Fiorentina* 53 Juventus 57 -10 Napoli 51 Fiorentina* 54 +1 Torino 50 Torino 50 Genoa 46 Genoa 48 +2 Monza 45 Monza 47 +2 Lecce 37 Verona 38 +4 Verona 34 Lecce 37 Cagliari 33 Cagliari 34 +1 Udinese 33 Empoli 33 +1 Empoli 32 Udinese 33 Frosinone 32 Frosinone 32 Sassuolo 29 Sassuolo 31 +2 Salernitana 16 Salernitana 18 +2

*Una gara in meno

