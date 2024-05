De Maggio: “Conte-Napoli, ho una notizia importante”

Secondo Valter De Maggio, : Antonio Conte potrebbe diventare il nuovo allenatore del Napoli. De Laurentiis riflette, la decisione finale è attesa a breve.

Il futuro della panchina del Napoli sembra sempre più vicino a una svolta decisiva. Secondo quanto riportato dal giornalista Valter De Maggio ai microfoni di Radio Goal, Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis sarebbero in una fase di riflessione per valutare l’eventuale approdo del tecnico salentino in azzurro.

Conte-Napoli: le ultime da De Maggio

“C’è un silenzio assordante del Napoli per quello che concerne il futuro allenatore – ha dichiarato De Maggio – Prima avevamo detto che c’era stata una frenata per Antonio Conte. Ma la notizia del giorno è che ci sono momenti intensi di riflessione da parte sia del presidente che dell’allenatore“.

L’attesa per la tanto attesa “fumata bianca” potrebbe essere ai titoli di coda. De Maggio ha aggiunto: “Bisogna attendere ore o forse giorni e poi sapremo se il tecnico leccese approderà alla corte del presidente Aurelio De Laurentiis. Conte non ha ancora deciso e per questo motivo non è uscito allo scoperto nemmeno con le persone a lui più vicine. Lo farà a breve, così come la società azzurra“.

Ore concitate dunque per il futuro del Napoli, con Conte che sembra aver aperto all’ipotesi di sedersi sulla panchina partenopea e De Laurentiis che starebbe riflettendo attentamente sulla scelta del nuovo allenatore. Una decisione finale è attesa a breve, con il patron azzurro chiamato a sciogliere i dubbi per programmare al meglio la prossima stagione.