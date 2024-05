Nuovo allenatore Napoli, oggi la riunione definitiva: l’identikit del nuovo tecnico

I vertici del Napoli si riuniscono oggi per decidere il profilo del nuovo allenatore: dovrà essere carismatico, motivatore e lanciare i giovani.

I vertici della Società Sportiva Calcio Napoli si riuniranno oggi per provare ad accelerare la scelta del prossimo allenatore che si siederà sulla panchina azzurra. Come riporta il Corriere dello Sport, è in programma un vertice societario per affrontare il tema e delineare l’identikit del nuovo tecnico.

“Una riunione per guardarsi negli occhi, sfogliare il dossier, analizzare pro e contro e fare il punto della situazione”, si legge. Il presidente Aurelio De Laurentiis vuole stringere i tempi per l’incoronazione dell’uomo che dovrà guidare la rifondazione del Napoli dopo la conquista dello Scudetto.

L’identikit del nuovo allenatore è chiaro: dovrà essere un “mostro” a tre teste, capace di esaltare la squadra in campo e nello spogliatoio, un leader carismatico e un abile motivatore di anime svuotate dopo il trionfo. Un personaggio di spessore, vincente e affamato al di là del palmares, in grado di lanciare i giovani e rilanciare i più esperti che, inconsapevolmente, dopo lo Scudetto hanno perso riferimenti.

Si cercherà una figura che possa ingolosire anche gli sponsor, prestigiosi partner o candidati tali, per rafforzare il brand Napoli dopo l’exploit dell’ultima stagione. Un profilo di alto livello che sappia coniugare risultati sul campo e appeal mediatico.

I vertici azzurri oggi faranno il punto della situazione per operare una decisione definitiva su cui indirizzarsi in modo deciso dopo le tante voci degli ultimi giorni. L’identikit è delineato, e tutto sembra portare al nome di Antonio Conte, staremo a vedere cosa farà il patron azzurro.