Napoli, si ferma Osimhen: problema muscolare. Out anche Mario Rui e Lindstrom

Victor Osimhen ha svolto lavoro di recupero per un affaticamento muscolare. Anche Mario Rui e Lindstrom ai box in vista della gara con la Fiorentina.

Continua l’emergenza infortuni in casa Napoli. Come riportato dal report della seduta odierna agli ordini di Francesco Calzona, Victor Osimhen non si è allenato con i compagni a causa di un affaticamento muscolare e ha svolto lavoro di recupero.

Una brutta notizia che si aggiunge alle altre, come la sconfitta di sabato contro il Bologna e gli stop di Mario Rui e Lindstrom. Il terzino portoghese ha svolto lavoro personalizzato in palestra, mentre il centrocampista danese ha effettuato terapie e lavoro specifico per un problema alla schiena (lombalgia).

In vista del delicato match di venerdì sera al Franchi contro la Fiorentina, valido per la 37esima giornata di Serie A, Mazzocchi e Zielinski hanno lavorato a parte sul campo.

Il resto della squadra, dopo l’iniziale riscaldamento, si è diviso con chi è stato impegnato dall’inizio contro il Bologna che ha svolto un lavoro di potenza aerobica, mentre gli altri uomini della rosa hanno disputato una partitina con esercitazioni tecnico-tattiche.

Un’emergenza che Calzona dovrà gestire al meglio per preparare al meglio la delicata trasferta di Firenze, in un finale di stagione che vede il Napoli impegnato a blindare il terzo posto in classifica.