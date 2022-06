Longhi: “Koulibaly perdita abnorme per il Napoli. Cercare l’alternativa è impossibile”

Tiene banco la querelle Mertens. Oggi alle 18 scade l’ultimatum degli avvocati del calciatore in merito alla richiesta del rinnovo inviata al Napoli. Nel corso della puntata odierna di “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista di Mediaset Bruno Longhi che ha parlato dell’argomento di punta del momento: “Dipende da come si presenta il caso ma è chiaro che possa partire. Mertens ha dimostrato di fare delle cose pregevolissime, ha 35 anni ed ha deciso di fare cose pregevolissime per il Napoli. E’ ovvio che il club partenopeo guarda l’aspetto economico-finanziario, più volte il presidente De Laurentiis ha ricordato che il Milan ha vinto lo scudetto con 40 milioni di esborso in meno rispetto al Napoli per quanto concerne il monte ingaggi“.

Su Koulibaly invece il giornalista non ha dubbi: “La cessione di Kalidou sarebbe una perdita abnorme. Mi è stato chiesto di fare da consulente per i miei vecchi colleghi di Mediaset su quale fosse la migliore nazionale attuale. Se Van Dijk è la certezza, al suo fianco mi dicevano che manca la pedina, io ho risposto che c’è assolutamente ed è Koulibaly. Se il Napoli dovesse cederlo, non so come lo sostituirebbe. Cercare l’alternativa è impossibile”.