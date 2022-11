LIVE, Atalanta-Napoli: Formazioni ufficiali, Spalletti lancia Elmas

Live Atalanta-Napoli, formazioni ufficiali, diretta testuale della sfida di Bergamo tra Spalletti e Gasperini.

Prima contro seconda, Atalanta–Napoli classifica alla mano è il vero big-match di una giornata in cui si giocheranno anche il derby d’Italia tra Juventus e Inter e il derby della Capitale tra Roma e Lazio.

Il Napoli, attualmente primo e ancora imbattuto in campionato, ha l’occasione di allungare ulteriormente in classifica mentre l’Atalanta in caso di successo di porterebbe a -2 dagli azzurri e avanzerebbe la sua seria candidatura alla corsa Scudetto.

Spalletti deve fare a meno del suo uomo migliore, Kvaratskhelia infatti è stato fermato dalla lombalgia e non è neppure partito per Bergamo. Al suo posto nel tridente con Lozano e Osimhen gioca Elmas, Raspadori pronto a subentrare a gara in corso:

ATALANTA-NAPOLI: FORMAZIONI UFFICIALI

Atalanta (3-4-2-1) 1 Musso; 2 Toloi, 28 Demiral, 42 Scalvini; 33 Hateboer, 7 Koopmeiners, 88 Pasalic, 3 Maehle; 11 Lookman, 13 Ederson; 17 Hojlund.

A disposizione: 31 Rossi, 57 Sportiello, 5 Okoli, 10 Boga, 15 De Roon, 18 Malinovskyi, 19 Djimsiti, 21 Zortea, 22 Ruggeri, 91 Zapata, 93 Soppy. All. Gasperini.

Napoli (4-3-3) 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 3 Kim Min-Jae, 5 Juan Jesus, 17 Olivera; 99 Anguissa, 68 Lobotka, 20 Zielinski; 11 Lozano, 9 Osimhen, 7 Elmas.

A disposizione: 12 Marfella, 30 Sirigu, 4 Demme, 6 Mario Rui, 18 Simeone, 21 Politano, 23 Zerbin, 31 Zedadka, 55 Ostigard, 59 Zanoli, 70 Gaetano, 81 Raspadori, 91 Ndombele. All. Spalletti.

