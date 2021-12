l’Inter ringrazia il Napoli: “Tempestivo intervento per l’infortunio di Pelamatti”

Durante la sfida del campionato Primavera tra Napoli e Inter c’è stato un violento scontro tra Pelamatti e Costanzo. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio, anche grazie all’intervento congiunto dei due staff medici. Nel corso del match del campionato Primavera tra Napoli e Inter c’è stato uno scontro fortuito tra Pelamatti dell’Inter e Costanzo del Napoli. Ad avere la peggio è stato il giocatore nerazzurro colpito alla testa e rimasto privo di sensi. Immediatamente è entrato in campo lo staff medico dell’Inter che ha ricevuto supporto anche da quello del Napoli.

Ecco perché la società nerazzurra ha voluto ringraziare il Napoli. Ecco il messaggio diramato

“FC Internazionale Milano desidera ringraziare tutto lo staff sanitario della SSC Napoli e in particolare il Dottor Angelo Gioffredi e il Responsabile Sanitario Dottor Raffaele Canonico per la grande collaborazione e il tempestivo intervento in occasione dell’infortunio occorso ad Andrea Pelamatti, calciatore nerazzurro classe 2004, durante la sfida valevole per l’11 giornata del campionato Primavera 1 TIMVision presso lo stadio Comunale di Cercola”.