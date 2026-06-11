Lidl inaugura un megastore a Napoli: 1.400 mq e nuovi posti di lavoro.

Inaugurato il nuovo supermercato Lidl a Brusciano

Questa mattina, nella vivace località di Brusciano, in provincia di Napoli, ha aperto le porte il nuovo supermercato Lidl, un grande traguardo per la catena di discount leader che sta espandendo la sua presenza in Italia. Questo è il dodicesimo store nella provincia di Napoli e il trentaquattresimo in tutta la Campania, un significativo passo verso la creazione di una rete di distribuzione ancora più capillare.

Dettagli e servizi del nuovo store

Il supermercato si trova in via Pimentel Fonseca, all’angolo con via Padula, ed è aperto tutti i giorni: dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 21:30 e la domenica dalle 8:30 alle 21:30. Questa nuova apertura non solo offre prodotti di alta qualità a prezzi competitivi, ma ha anche creato 15 posti di lavoro, contribuendo così allo sviluppo economico della zona.

Il taglio del nastro ha avuto luogo in presenza del sindaco di Brusciano, Giacomo Romano. Mediante un incontro con la comunità, il sindaco ha evidenziato l’importanza di questa apertura non solo per l’aspetto occupazionale, ma anche per la promozione di un consumo più consapevole e sostenibile.

Il nuovo store occupa un’area vendita di oltre 1.400 metri quadrati ed è stato realizzato rispettando i più recenti standard di sostenibilità. Infatti, l’edificio è certificato in classe A4 e alimentato al 100% da fonti rinnovabili. Un impianto fotovoltaico da 142 kWp rappresenta un passo significativo verso l’efficienza energetica, mentre il sistema di illuminazione a LED, integrato con luce naturale, consente di risparmiare fino al 50% rispetto alle tecnologie tradizionali.

Un parcheggio innovativo e accessibile

La struttura del supermercato include anche un parcheggio che può ospitare oltre 90 automobili. Inoltre, per venire incontro alle crescenti esigenze di mobilità sostenibile, è presente una colonnina di ricarica per veicoli elettrici con due postazioni. Parte del progetto di apertura ha incluso anche interventi viari, finalizzati a migliorare la fluidità del traffico nella zona e facilitare l’accesso al supermercato.

I clienti di Lidl Brusciano possono contare su un’ampia gamma di prodotti per la loro spesa quotidiana. Tra le offerte disponibili, spiccano frutta e verdura fresca, consegnata giornalmente, pane appena sfornato, specialità gastronomiche e piatti pronti del reparto rosticceria. Inoltre, il supermercato offre un assortimento completo di articoli per la cura della persona, della casa e per gli animali domestici, garantendo così una soluzione conveniente per ogni esigenza.

Per un’esperienza di acquisto ancora più smart, Lidl ha lanciato l’app Lidl Plus, che racchiude promozioni esclusive e volantini digitali. Questa iniziativa include anche i Lidl Points, un nuovo programma di raccolta punti che permette di accedere a un catalogo virtuale con oltre 250 coupon e buoni sconto per prodotti alimentari. Questa evoluzione nel programma fedeltà rappresenta un ulteriore incentivo per i clienti a scegliere Lidl per le loro spese quotidiane.

Con l’apertura di questo nuovo supermercato, Lidl si conferma un attore importante non solo nel panorama della grande distribuzione organizzata, ma anche nel supporto alle comunità locali, contribuendo al benessere economico e sociale delle aree in cui opera.

Per maggiori informazioni e dettagli sui servizi e le promozioni, è possibile visitare il sito ufficiale di Lidl.

Fonti: Lidl Italia, Comune di Brusciano.

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