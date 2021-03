Laudisa: “Koulibaly e Fabian via da Napoli, dipende dai prezzi di De Laurentiis”

Carlo Laudisa esperto di calciomercato di Gazzetta dello Sport ha parlato delle possibili cessioni di Koulibaly e Fabian Ruiz.

Si rincorrono le indiscrezioni di calciomercato su un possibile addio dal Napoli di Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly. I top club europei si stanno già muovendo, ma convincere De Laurentiis a cederli non sarà affatto semplice. Sull’argomento è intervenuto Carlo Laudisa esperto di calciomercato che a Radio Marte ha detto: “Le cessione di Fabian Ruiz e Koulibaly saranno legate ai prezzi che vuole fare il Napoli. L’anno scorso Koulibaly doveva partire ma poi il prezzo di fatto lo ha reso incedibile. Credo che ora il prezzo sia sceso, il giocatore ha un anno in più e la crisi non aiuta. Questo discorso riguarda anche lo spagnolo. La qualificazione in Champions alleggerirebbe tutto ma senza le ambizioni verrebbero ridimensionate“.

Sia Fabian Ruiz che Koulibaly hanno un contratto in scadenza a giugno del 2023, quindi da questo punto di vista sono blindati. Il Napoli però non vuole farsi trovare scoperto e sta lavorando ai rinnovi, riscontrando molti problemi per quello di Fabian Ruiz che chiede un ingaggio molto superiore rispetto a quanto percepisce attualmente. Sul tema rinnovi, però, la priorità viene data a quello di Lorenzo Insigne che ha un contratto in scadenza nel 2022.