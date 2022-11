Kvaratskhelia non gioca con l’Atalanta, i tifosi: “Li battiamo lo stesso”

Kvicha Kvaratskhelia non gioca la sfida tra Atalanta e Napoli, l’attaccante fermato da un problema di lombalgia acuta.

L’assenza di Kvaratskhelia che non sarà convocato per la gara di Bergamo è un bel problema per Luciano Spalletti. Il tecnico in conferenza stampa ha esaltato la sua rosa, ma è chiaro che dover rinunciare al talento georgiano non è facile per nessuno. Talento, imprevedibilità, gol e assist, questo significa Kvaratskhelia che è un punto fermo per la formazione azzurra proprio per la sua innata tecnica e la capacità di fare sempre la differenza.

Atalanta-Napoli: Kvaratskhelia out

L’assenza del georgiano è stata una doccia fredda per i tifosi che hanno eletto il giocatore a idolo. La sua presenza in campo era data per scontata, dato che Spalletti non ne fa mai a meno. Ma dopo un primo momento di smarrimento, c’è stata una reazione importante da parte della tifoseria partenopea che sui social si è scatenata. “Abbiamo una rosa forte, possiamo vincere anche senza Kvaratskheila” ha scritto un tifoso.

Un altro invece ha aggiunto: “Kvaratskhelia è fondamentale per la manovra del Napoli, ma sono sicuro che Raspadori può fare la differenza“. C’è chi invece è ancora indeciso e pensa che anche Elmas possa essere un buon sostituito del georgiano.

In ogni caso dall’ambiente azzurro filtra ottimismo, nonostante l’assenza di Kvaratskhelia con l’Atalanta. La squadra partenopea ha dato prova di essere un ottimo collettivo ed anche quando è mancato un bomber del calibro di Osimhen ci sono stati validi sostituti. Questa volta mancherà un giocatore che emoziona e incanta la piazza fin dal primo giorno in cui ha indossato la maglia azzurra, ma Spalletti può contare su uomini all’altezza per fare la differenza.a