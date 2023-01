Krol punzecchia la Juventus: “Anche la Cremonese gioca meglio dei bianconeri”

Ruud Krol punzecchia la Juventus dicendo che anche la Cremonese gioca meglio dei bianconeri di Massimiliano Allegri

Ruud Krol, indimenticato difensore del Napoli e dell’Olanda degli anni Settanta, è in piena adrenalina per il big match tra Napoli-Juventus. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex atleta olandese si sofferma sul percorso della squadra di Luciano Spalletti in campionato: “Il Napoli è una grande squadra e lo sta dimostrando. Dovrà dimostrarlo anche contro i bianconeri. Sarà una bellissima partita davanti ad una cornice di pubblico straordinaria, il Maradona sarà tutto esaurito e darà una marcia in più ai calciatori in campo. L’atmosfera è sempre bellissima in quel di Fuorigrotta”.

Per Krol il Napoli gioca il miglior calcio d’Italia

Krol ha poi proseguito: “Non ho dubbi in tal senso, il Napoli gioca il miglior calcio. E’ una squadra che diverte e sa impostare le partite alla grandissima. Contro la Juventus servono soltanto i tre punti, non c’è altro risultato”.

“Loro difendono soltanto, ho visto più partite e devo dire che anche la Cremonese, agli ultimi posti in classifica, gioca meglio della compagine allenata da Allegri. Sono più propositivi loro, che la Juventus. Per questo dico, il Napoli deve lottare per portare i tre punti a casa”. Ha terminato Krol.