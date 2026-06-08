8 Giugno 2026

Interruzione della Linea 1 di Napoli: stop di 3 mesi tra Piscinola e Colli Aminei.

Anna Gaia Cavallo 8 Giugno 2026
news429767.jpg

Chiusura della Linea 1: Dettagli e Tempistiche

La Linea 1 della metropolitana di Napoli subirà una chiusura importante per tre mesi a partire dal 22 giugno 2026. Questo intervento, che riguarderà la tratta da Piscinola a Colli Aminei, è stato ufficialmente comunicato durante una riunione della commissione Mobilità, alla presenza dell’Assessore Edoardo Cosenza. I lavori sono necessari per il rinnovamento dei binari, il cui armamento è in uso da oltre 30 anni, e mirano a migliorare la sicurezza e l’efficienza del servizio.

Durante l’incontro, Cosenza ha sottolineato l’importanza di questi lavori, rimarcando che l’aggiornamento delle infrastrutture è fondamentale per garantire un servizio di trasporto pubblico di qualità. “Lavoriamo per i cittadini e per il loro comfort”, ha affermato, evidenziando come questi interventi possano ottimizzare il flusso di passeggeri e ridurre i disagi nel lungo termine.

Per mitigare l’inconveniente della chiusura, il Comune di Napoli, insieme ad Anm, ha previsto un servizio di navette bus sostitutive, con partenze programmate ogni 10 minuti. Questa soluzione è stata progettata per garantire che i cittadini possano spostarsi senza troppi problemi, anche durante i lavori. L’iniziativa mira a mantenere attivi i collegamenti e a ridurre congestionamenti e attese per gli utenti della Linea 1.

Come Funzionerà il Servizio di Navette

Il servizio di navette bus sostitutive sarà operante per l’intero periodo di chiusura, dal 22 giugno al 14 settembre. Le navette copriranno il tragitto da Piscinola a Colli Aminei, assicurando un trasporto alternativo agli utenti che quotidianamente utilizzano la metropolitana per recarsi al lavoro o a scuola. “Siamo consapevoli del disagio che questo intervento potrà causare”, ha dichiarato il presidente della commissione Trasporti, Aniello Esposito, “ma stiamo lavorando affinché il servizio sostitutivo risponda al meglio alle esigenze dei cittadini”.

In aggiunta, il Comune assicurerà controlli periodici per monitorare il corretto funzionamento delle navette e la soddisfazione degli utenti. Esposito ha assicurato che la commissione vigilerà sugli sviluppi dei lavori, per garantire la loro conclusione nei tempi previsti e la massima sicurezza per i viaggiatori. È fondamentale che la cittadinanza riceva informazioni tempestive e precise riguardo a eventuali aggiornamenti sui collegamenti e sulle tempistiche di riapertura della linea.

Data l’importanza della Linea 1 nel panorama dei trasporti pubblici napoletani, i lavori di rinnovamento sono un’occasione per migliorare le infrastrutture esistenti. I cittadini sono invitati a rimanere informati attraverso i canali ufficiali del Comune e dell’Anm dove saranno pubblicati tutti gli aggiornamenti relativi ai lavori e al servizio di navette.

Il Futuro della Mobilità a Napoli

Questi lavori sulla Linea 1 non rappresentano solo un intervento tecnico, ma anche una tappa importante nel percorso di modernizzazione dei trasporti pubblici a Napoli. L’amministrazione comunale ha annunciato che, a lungo termine, altri progetti sono in cantiere per migliorare la rete di collegamenti e per introdurre ulteriori servizi sostenibili. La mobilità urbana è un tema cruciale per la città e ogni intervento è teso a migliorare la vita dei cittadini.

Attualmente, il progetto di rinnovamento della Linea 1 è solo una parte di una visione più ampia per la mobilità napoletana. È prevista l’introduzione di nuovi mezzi di trasporto e l’implementazione di tecnologie smart che possano rendere le informazioni ai viaggiatori più fruibili e tempestive. L’obiettivo finale è quello di trasformare Napoli in una città più accessibile e moderna, dove il trasporto pubblico possa rappresentare una valida alternativa all’uso delle auto private.

Per rimanere sempre aggiornati, i cittadini possono seguire il sito ufficiale del Comune di Napoli e quello di Anm. Qui troveranno informazioni dettagliate e puntuali, servizi attivi e altre notizie riguardanti il trasporto pubblico.

Fonti ufficiali: Comune di Napoli, Anm.

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

emiliana-cantone-mrhyde.jpeg

Festa di Sant’Antonio Abate: concerti gratuiti con Emiliana Cantone e Mr. Hyde.

Anna Gaia Cavallo 8 Giugno 2026
news429803.jpg

Fattorusso trionfa al ballottaggio di Sorrento: il nuovo sindaco è ufficiale.

Anna Gaia Cavallo 8 Giugno 2026
confetti-crispo.jpg

Michele Crispo, il re dei confetti napoletani, è scomparso: grande dolore per la comunità.

Anna Gaia Cavallo 8 Giugno 2026
biagio-antonacci.jpg

Biagio Antonacci: 10 serate indimenticabili agli Scavi di Pompei. Scopri date e biglietti.

Anna Gaia Cavallo 8 Giugno 2026
Francesco-Zenti-Comandante-della-Polizia-Municipale-di-Portici.jpg

Cordoglio per la scomparsa di Francesco Zenti, storico comandante della Polizia Municipale di Portici.

Anna Gaia Cavallo 8 Giugno 2026
news429688.jpg

Movida a Napoli: blitz a Chiaia, 146 identificati e sanzioni per locali violatori.

Anna Gaia Cavallo 8 Giugno 2026
news429690.jpg

Tragedia a Melito: Ludovica, 15 anni, muore. Indagini su omicidio in corso.

Anna Gaia Cavallo 8 Giugno 2026
ascensore-monte-echia-belvedere-napoli.jpg

Giovane turista di 20 anni cade dal belvedere di Napoli mentre scatta una foto: gravissimo.

Anna Gaia Cavallo 8 Giugno 2026
news429694.jpg

Sparatoria a Fuorigrotta: stasera presidio per garantire sicurezza e supporto alla comunità.

Anna Gaia Cavallo 8 Giugno 2026
news429697.jpg

Allegri e Milan in conflitto, il Napoli osserva in attesa di opportunità decisiva.

Anna Gaia Cavallo 8 Giugno 2026
temporale.jpg

Allerta meteo Campania: attesi forti temporali oggi, inizio dalle ore pomeridiane.

Anna Gaia Cavallo 8 Giugno 2026
news429699.jpg

Il Napoli punta su Gila: la Lazio esige troppo, ma si attende con calma.

Anna Gaia Cavallo 8 Giugno 2026

Ultimissime

GettyImages-2279707503-scaled.jpg

Kim Kardashian criticata per gli outfit ‘kitsch’ al Gran Premio di Monaco di F1.

redazione 8 Giugno 2026
emiliana-cantone-mrhyde.jpeg

Festa di Sant’Antonio Abate: concerti gratuiti con Emiliana Cantone e Mr. Hyde.

Anna Gaia Cavallo 8 Giugno 2026
news429803.jpg

Fattorusso trionfa al ballottaggio di Sorrento: il nuovo sindaco è ufficiale.

Anna Gaia Cavallo 8 Giugno 2026
GettyImages-2279085804-scaled.jpg

Maja Chwalinska fa riflettere John McEnroe con un commento sul “tennis vintage”.

redazione 8 Giugno 2026
fbl-asia-2023-match12-ksa-oma.jpg

Mancini sempre più vicino al ritorno in Nazionale dopo contatti positivi con la FIGC.

redazione 8 Giugno 2026
@media(max-width:640px){ #gfp-sticky-footer .gfp-sf-google-text{display:none;} #gfp-sticky-footer .gfp-fmt-input{width:130px!important;} #gfp-sticky-footer .gfp-sf-ia-desktop{display:none!important;} #gfp-sticky-footer .gfp-sf-ia-mobile{display:inline!important;} }