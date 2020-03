Il Napoli si allena a Castel Volturno: “Scena surreale, c’è ansia”

Sky Sport attraverso i suoi inviati fa il punto sugli allenamenti delle squadre di Serie A. Il Napoli si allena a Castel Volturno ma c’è ansia tra i calciatori.

Francesco Modugno, inviato di Sky da Castel Volturno racconta il clima surreale che si vive in un centro sportivo del tutto deserto, in cui si stanno allenando i calciatori del Napoli. “La squadra si è allenata ed ha pranzato insieme. Ci sono questioni tecniche da seguire ma c’è anche l’ansia per il problema coronavirus. Non bisogna dimenticare – dice Modugno – che il calciatori sono anche figli, papà e mariti“. Insomma la situazione non è sicuramente distesa al centro sportivo in provincia di Caserta, così come non lo è in altre zone d’Italia dove il problema Covid-19 è ancora più presente.

I giocatori continuano ad allenarsi in vista della sfida col Verona, gara che si potrebbe anche non giocare mai più. Si attende la decisione sulla sospensione del campionato. Sulla questione anche il ministro Di Maio ha detto è necessario “fermare la Serie A”. Intanto il presidente della Pro Vercelli ha deciso di fermare autonomamente la squadra e di non scendere più in campo fino alla risoluzione dell’emergenza.