Il Napoli punta Simeone: nuova offerta al Verona

CALCIOMERCATO NAPOLI – Aurelio De Laurentiis in arrivo a Dimaro è pronto a sbloccare le trattative rimaste in sospeso per troppo tempo. C’è Deulofeu dell’Udinese che attende un segnale, ma anche Broja del Chelsea è uno dei giocatori più seguiti dal club azzurro. Da Verona, però, fanno sapere che Simeone è ancora nel mirino del Napoli. Il giocatore piace molto al club partenopeo che già da tempo lo ha individuato come vice Osimhen, anche perché senza Mertens e con Petagna verso Monza un giocatore va preso.

Il Napoli per ora ha tentennato perché vorrebbe prima vendere Petagna e poi acquistare Simeone. L’attaccante ex Spal viene valutato 20 milioni di euro e fino ad ora Galliani non ha ancora dato il via libera all’acquisto.

Intanto il Corriere di Verona fa sapere che il Napoli ha fatto un’altra offerta per Giovanni Simeone: “Ora il Napoli ne mette sul tavolo per il prestito con un obbligo fissato a 15, per un totale di 17. L’Hellas aspetta, perché per Simeone rimane l’interesse del Siviglia e del Valencia. La via della Spagna è sempre aperta“. L’argentino sarebbe un ottimo colpo per la panchina, non va dimenticato che nell’ultima stagione di Seri A ha segnato 17 gol con il club scaligero.