Il Napoli in fila per Raspadori, Giuntoli e Spalletti lo monitorano

Il Napoli segue Giacomo Raspadori. Secondo Il Mattino il club di Aurelio De Laurentiis si è messo sulle tracce del talento di proprietà del Sassuolo. Il giocatore è entrato in extremis tra i convocati di Mancini che ha voluto portare un attaccante diverso da Belotti e Immobile. A 21 anni Raspadori è sicuramente uno dei migliori talenti del calcio italiano e la sua ultima stagione al Sassuolo contornata da 6 gol lo dimostra. Può crescere ancora molto, anche perché in neroverde non giocava titolare e con la giusta fiducia potrebbe esplodere.

Il Napoli segue Raspadori

Per Raspadori c’è tanta concorrenza: Inter e Juventus lo seguono da vicino, con bianconeri che hanno sempre una corsia preferenziale nelle trattative con i neroverdi. Nonostante tutto il Napoli si è messo in fila per Raspadori che andrebbe a ringiovanire ulteriormente il reparto offensivo azzurro, che già può contare sulla voglia e la freschezza di gente come Osimhen e Lozano. Spalletti potrebbe essere l’uomo giusto per lanciare definitivamente l’attaccante. Il tecnico di Certaldo punta molto sul gioco offensivo e con lui i centravanti hanno sempre fatto molti gol, anche quelli atipici come Francesco Totti. Ovviamente non sarà affatto semplice strappare Raspadori al Sassuolo, soprattutto se dovesse disputare un buon europeo con l’Italia.