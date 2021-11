IL MATTINO – Napoli-Lazio: scontri tra tifosi con coltelli e bastoni, feriti anche tra la polizia

Scontro tra tifosi di Napoli e Lazio, si contano diversi feriti tra cui anche tra gli agenti della polizia, sputano mazze e coltelli. A riportare la notizia è Il Mattino che cita fonti della questura di Napoli. Gli scontri prima di Napoli-Lazio sono avvenuti in via Terracina, una follia assurda che ancora continua a permeare nel calcio. Le due tifoserie sono venute a contatto in modo molto violento, come scrive il quotidiano partenopeo: “A nulla è valsa la consueta scorta delle forze dell’ordine per far entrare in città il pullman dei tifosi ospiti. Alcuni ultras della Lazio sarebbero scesi dal bus e, nelle colluttazioni con i sedicenti tifosi azzurri, sarebbero rimasti contusi e alcuni di questi

portati all’ospedale San Paolo dove sono stati medicati e subito dimessi. Anche un agente, un caposquadra della polizia, sarebbe rimasto ferito nel cercare di allontanare le due tifoserie contrapposte“.

Scontri Napoli-Lazio: il bilancio

“Il bilancio, al momento, dagli scontri Ultras di Napoli e Lazio recita di due tifosi feriti, oltre al poliziotto. Per il raid gli agenti delle forze dell’ordine hanno anche effettuato alcuni fermi di appartenenti ai gruppi ultras partenopei, i facinorosi sono stati portati negli uffici della Questura di via Medina ed è al vaglio la loro posizione che, già questa mattina, potrebbe tramutarsi con la misura degli arresti ed eventualmente a dei processi per direttissima. Nell’immediatezza del raid compiuto dai tifosi del Napoli non è stato diffuso dalla Questura né il numero dei feriti e tanto meno quello delle persone fermate. Questa mattina gli uffici diretti dal questore Alessandro Giuliano forniranno ulteriori particolari. Neppure l’emozionante celebrazione per Diego Armando Maradona o il Napoli primo in classifica sono riusciti a fermare le ennesime violenze all’esterno dello stadio. Mentre ci si apprestava al giro di campo della statua dal piede d’oro del campione argentino sono andate in scena invece immagini di guerriglia all’esterno dell’impianto di Fuorigrotta” scrive Il Mattino.

Prima del match sono stati effettuati altri controlli. Le forze dell’ordine hanno trovato tifosi della Lazio e del Napoli in possesso di armi come bastoni, coltelli e mazze. Per tutte le persone coinvolte è scattato il Daspo.