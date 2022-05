Iannicelli: “Koulibaly, altro che leader, mi spiegate cosa ha fatto?”

Calcio Napoli– Peppe Iannicelli ha criticato Kalidou Koulibaly nel corso della trasmissione Campania Sport in onda su Canale 21:

“Se non si vuole puntare su Koulibaly e Victor Osimhen, li si venda adesso. Se non si vuole continuare con David Ospina e Dries Mertens, lo si faccia con serenità. Perché se continuiamo ad investire sempre sugli stessi, il Napoli viene puntualmente meno quando arriva al penultimo scalino”.

Iannicelli nel corso del suo interventi ha poi aggiunto:

“Il mezzo centimetro in più, il Napoli, con questo gruppo, non lo fa mai, perché gli pesa come un macigno. Serve – ha proseguito il cronista – una decisa rifondazione. E mi chiedo: ma Koulibaly, che fate diventare tutti un totem e un leader, cosa ha dato in termini di leadership, nel momento delicato della stagione? Cosa ha fatto?! Si deve, se non azzerare, cambiare aria e puntare su gente nuova e che abbia più fame”.