I Comitati NOAD contro l’Autonomia Differenziata si incontrano a Napoli per un’assemblea unitaria.

Assemblea Nazionale per il Ritiro dell’Autonomia Differenziata a Napoli

Sabato 6 giugno, il Maschio Angioino di Napoli ha ospitato l’Assemblea nazionale dei Comitati per il ritiro di ogni Autonomia Differenziata. Più di 100 persone, provenienti da circa 20 province italiane, si sono unite per manifestare la loro opposizione alla legge denominata “spacca Italia”. Questa legge, proposta dal governo, è vista dai Comitati e dal Tavolo NOAD come una minaccia ai principi di uguaglianza sanciti dalla Costituzione italiana.

Critiche alla Legge sull’Autonomia Differenziata

L’assemblea ha messo in evidenza come la legge sull’Autonomia Differenziata, sostenuta dal governo e in particolare dal ministro Roberto Calderoli, non risponda ai reali bisogni dei cittadini. Al contrario, si ritiene che sia indirizzata principalmente a favore degli interessi economici di una ristretta élite imprenditoriale del nord Italia. Questa situazione storicamente sfrutta il meridione come “serbatoio di manodopera”. Attualmente, il governo Meloni sembra intenzionato a trasformare il Mezzogiorno in un hub energetico, con il rischio di ridurlo in una Zona Emarginata Speciale (ZES).

L’assemblea ha visto interventi significativi da parte di esponenti di spicco come Dianella Pez e Carmen D’Anzi, Garante dei detenuti di Potenza. Tra gli altri relatori, figurano Massimo Villone, Marco Esposito, Emiliano Brancaccio e Pietro Spirito. Un saluto istituzionale è giunto da Roberto Fico, presidente della Regione Campania, tramite un messaggio scritto. Michele De Pascale, presidente dell’Emilia Romagna, ha addirittura inviato un videomessaggio, sottolineando il ricorso presentato alla Consulta contro alcune normative della legge di Bilancio.

Strategie e Azioni Contro l’Autonomia Differenziata

Per contrastare ciò che viene considerato un attacco alla coesione nazionale, sono state proposte numerose iniziative in seno all’assemblea. Tra queste, emerge l’esortazione all’opposizione parlamentare di presentare una “pioggia di emendamenti”, invitando al contempo le regioni amministrate da M5S e PD a ricorrere alla Corte Costituzionale contro le pre-intese. I Comitati hanno inoltre avviato una corposa raccolta firme, totalizzando 1.300.000 firme a sostegno di un referendum abrogativo.

Il Tavolo NOAD ha annunciato ulteriori assemblee per proseguire la lotta contro l’Autonomia Differenziata, ritenuta dannosa. Gli organizzatori sottolineano l’importanza dell’interstizialità delle lotte, evidenziando le connessioni tra autonomia differenziata, politiche di riarmo, conflitti armati, questioni ambientali e precarizzazione del lavoro. Si richiede a tutte le forze politiche che si presenteranno alle elezioni del 2027 di includere nel proprio programma la cancellazione del comma 3 dell’art. 116, considerato come l’unico provvedimento in grado di impedire future forme di autonomia differenziata.

Questa assemblea rappresenta un momento cruciale per il dibattito politico e sociale in Italia, evidenziando le tensioni esistenti tra le varie regioni e la necessità di un’analisi profonda sui diritti e sulle opportunità di tutti i cittadini. Un’attenzione particolare è rivolta ai temi della giustizia sociale e della solidarietà tra le diverse aree geografiche del paese, sosteniamo quindi che eventuali approcci autonomisti debbano essere intrapresi tenendo sempre presente l’unità nazionale e il principio di uguaglianza.

Fonti ufficiali come il sito del Parlamento Italiano e comunicati stampa del governo possono fornire ulteriori informazioni riguardo l’attuale situazione normativa e le reazioni delle varie forze politiche italiane. È essenziale che i cittadini rimangano informati e partecipino attivamente al dibattito, esprimendo le proprie opinioni e contribuendo alle decisioni che influenzano il loro futuro.

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