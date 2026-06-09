Guida alla Festa dei Quattro Altari 2026: parcheggi, alloggi, accesso disabili e info point.

Festa dei Quattro Altari 2023: Un Evento da Non Perdere

Dal 12 al 14 giugno 2023, Torre del Greco ospiterà la terza edizione “due punto zero” della storica Festa dei Quattro Altari. Questo evento rappresenta un’occasione imperdibile per immergersi nella cultura locale, grazie a un ricco programma di attività che unisce musica, arte e gastronomia. Sul palco si esibiranno artisti di fama come i Neri per Caso, Noemi e Tony Tammaro, garantendo un mix avvincente di tradizione e modernità.

La città si trasformerà grazie agli storici altari monumentali e alle opere di artisti locali, contribuendo a un’atmosfera festosa e coinvolgente. Durante i tre giorni della manifestazione, i visitatori potranno godere di concerti, mostre artistiche e assaggi di specialità gastronomiche tipiche della regione. L’intera comunità sarà coinvolta in questo evento che celebra l’identità culturale di Torre del Greco.

Come Raggiungere Torre del Greco

Torre del Greco è facilmente accessibile dalla città di Napoli attraverso diversi mezzi di trasporto. Sebbene la circolazione dei treni regionali Trenitalia tra Napoli S. Giovanni Barra e Salerno sia attualmente sospesa, i treni EAV della linea circumvesuviana diretti a Sorrento, Torre Annunziata o Poggiomarino rappresentano un’ottima alternativa. Per consultare gli orari aggiornati, si può fare riferimento al sito ufficiale delle ferrovie vesuviane.

Chi preferisce viaggiare in auto può percorrere l’autostrada Napoli–Pompei–Salerno e uscire al casello di Torre del Greco Nord, seguendo le indicazioni per il centro. L’uscita di Ercolano Scavi è un’altra opzione valida, situata a breve distanza dalla città e dal suo vivace centro storico.

Durante la Festa dei Quattro Altari, sarà possibile utilizzare diversi parcheggi pubblici. Tra questi, si segnalano il parcheggio di Via Circumvallazione (vicino al Museo MAC³), il parcheggio Ex Molini Meridionali Marzoli, il parcheggio Bottazzi e il parcheggio di Via Cimaglia. È importante notare che i posti auto delimitati dalle strisce blu saranno gratuiti durante l’intero periodo della manifestazione, garantendo così un facile accesso al centro città.

Dove Soggiornare Durante l’Evento

Torre del Greco offre diverse opzioni di pernottamento, ideale per coloro che desiderano rimanere nei pressi della festa. Si possono trovare hotel, bed and breakfast e affittacamere adatti a varie esigenze. Per facilitare la ricerca di un alloggio, è disponibile un link a Booking.com, con una selezione di strutture nel centro cittadino, dove si svolgerà la maggior parte delle attività della festa. La mappa interattiva permette anche di esplorare opzioni in aree limitrofe al centro, garantendo che ogni visitatore possa trovare l’alloggio più adatto.

Accessibilità della Festa dei Quattro Altari

La Festa dei Quattro Altari è attenta all’inclusività e offre servizi specializzati per le persone con disabilità. Saranno disponibili aree riservate, tra cui un parcheggio dedicato situato presso la Scuola De Nicola-Sasso, in Corso Vittorio Emanuele 77. Questo parcheggio è accessibile solo per veicoli muniti di regolare talloncino CUDE, garantendo così facilità di accesso alle persone che necessitano di assistenza.

In aggiunta alla sosta, sono previste aree Concerti riservate per la visione degli spettacoli, promuovendo un’esperienza inclusiva. Coloro che desiderano usufruire di questi servizi devono prenotare via email all’indirizzo cultura@comune.torredelgreco.na.it, allegando la documentazione che certifica la disabilità motoria. È consentito un solo accompagnatore, per il quale devono essere fornite le informazioni necessarie nella richiesta.

Per ogni chiarimento o informazione aggiuntiva, i visitatori possono fare riferimento all’Info Point allestito presso Palazzo Baronale, sede della Pro-Loco. Questo punto informativo sarà operativo durante tutti i giorni della festa e offre supporto per quanto riguarda orari e indirizzi degli eventi, eventuali modifiche alla viabilità e il ritiro della brochure informativa, utile per orientarsi al meglio durante l’evento.

Non perdere l’occasione di partecipare a questa straordinaria celebrazione della cultura e delle tradizioni locali. La Festa dei Quattro Altari rappresenta un’esperienza unica per tutti, con eventi che divertiranno e intratterranno visitatori di ogni età e provenienza.

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