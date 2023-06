Giuntoli lavora già con la Juve da settimane? Sui social: “Nessun pretende che si comporti da verginella, ma…”

Tanta delusione tra i tifosi del Napoli per il futuro di Cristiano Giuntoli, sempre più orientato verso la Juventus.

Il destino di Cristiano Giuntoli sembra sempre più orientato verso la Juventus, e i tifosi partenopei iniziano a esprimere la loro delusione per la partenza di un grande intuitore come il ds azzurro. Tra il presidente De Laurentiis e Giuntoli sembra avvicinarsi il momento della separazione, anche se ancora manca l’annuncio ufficiale della fine del rapporto tra il direttore sportivo e il club partenopeo. Nel frattempo, la Juventus segue attentamente la situazione, consapevole che non appena Giuntoli lascerà il Napoli, sarà il momento propizio per iniziare il nuovo percorso tecnico in piena luce del sole. Alcuni giornalisti sono convinti che il dirigente stia già lavorando per i bianconeri da diverse settimane.

Proprio per questo motivo, sui social network non mancano i commenti dei tifosi del Napoli che criticano Giuntoli. Ecco alcuni esempi: “Speriamo che le voci che circolano siano infondate, ovvero che il direttore sportivo azzurro stia già operando per la Juventus sul fronte del calciomercato. Sarebbe una grave mancanza di rispetto per chi ancora gli paga lo stipendio”. E ancora: “Potrebbe anche avere motivi personali e legittimi per lasciare Napoli e unirsi alla Vecchia Signora, ma è sempre importante fare le cose nel modo giusto, e Giuntoli sta mancando in questo senso. Nessuno pretende che si comporti da verginella nel mondo del calcio, ma se sei sotto contratto con il Napoli non puoi già lavorare per la Juventus. Spero che si tratti solo di speculazioni mediatiche di routine”.