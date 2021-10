Gazzetta – Napoli-Bologna: le formazioni, fuori Zielinski

Napoli-Bologna le probabili formazioni di Gazzetta dello Sport. Spalletti fa fuori Zielinski, Mihajlovic non ha gli squalificati Soriano e Soumaoro. Giovedì 28 ottobre alle ore 20.45 si gioca Napoli-Bologna, sfida valida per la decima giornata di Serie A. Sia il Napoli che il Bologna devono fare i conti con le partite ravvicinate e quindi cominciare a ponderare un minimo di turnover. A Spalletti non piace fare molti cambi e stravolgere la formazione, mentre Mihajlovic deve per forza di cose sostituire i due giocatori espulsi durante la sfida con il Milan.

Le probabili formazioni di Gazzetta per Napoli-Bologna, vedono la conferma in blocco della difesa partenopea. Manolas è infortunato e Juan Jesus non è ancora al meglio della condizione fisica. In porta c’è sempre Ospina. A centrocampo fuori Zielinski per fare posto ad Elmas, confermati Fabian Ruiz e Anguissa. Gazzetta nella formazione del Napoli conferma anche Insigne e Osimhen in attacco, mentre Politano si gioca un posto con Lozano.

Mihajlovic per la sfida Napoli-Bologna inserisce Schouten e Skov Olsen per Soriano e Soumaoro. Sarranno questi i principali cambi del tecnico serbo che punta ancora su Skorupski in porta, Medel centrale di difesa e Barrow e Arnautovic in attacco, con il sostegno di Svanberg libero di avanzare.

Napoli-Bologna: le formazioni, il grafico di Gazzetta