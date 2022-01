Gazzetta – Laudisa: “De Laurentiis pensa al futuro, rottura totale con Insigne”

Carlo Laudisa giornalista della Gazzetta dello Sport parla del trasferimento di Insigne al Toronto: “Rottura totale con De Laurentiis“. Insigne ha accettato la faraonica proposta del club canadese e dal giugno del 2022 andrà a giocare in MLS. Una scelta di vita quella di Insigne, molto criticata dai tifosi, anche se l’offerta del Toronto era veramente irrinunciabile. Ora Insigne resta a disposizione di Spalletti che ne avrà più che bisogno per la sfida con la Juve, dato che anche Fabian Ruiz non riuscirà a recuperare.

A Radio Marte Carlo Laudisa esprime il suo pensiero su Insigne al Toronto e dice:

Evidentemente l’accordo tra Insigne e il Toronto non prevede l’arrivo in corsa, Lorenzo in questa dolorosa scelta di vita vorrebbe prendersi il bello di questa stagione. Non mi pare che il Toronto sia nelle condizioni per andare a trattare per il cartellino di Insigne. Il matrimonio tra Insigne e De Laurentiis è finito ormai da mesi, lo si era capito che non c’erano i presupposti. L’unico dubbio era capire dove sarebbe andato. Il mercato è cambiato, Donnarumma ha dovuto aspettare di diventare disoccupato per trovare un club molto danaroso. I grandi club, anche se hanno interesse tecniche, non sempre sono disposti a spendere certe cifre da pre COVID-19. Il Napoli, più che un ridimensionamento, sta adeguando la propria gestione al momento. Cinicamente, senza considerare il romanticismo, Insigne va per i 30 anni e De Laurentiis aveva pensato a un accordo a ribasso. Altrettanto vero che dal punto di vista gestionale un presidente che si preoccupa di non esagerare nelle spese sta pensando al futuro.