Gazzetta – Caso tamponi, il medico della Lazio ha paura di essere radiato

Il caso tamponi alla Lazio mette in apprensione il medico sociale della società biancoceleste Ivo Pulcini che ha paura della radiazione.

Diventa sempre più complicato il caso tamponi alla Lazio con Gazzetta dello Sport che racconta il caso del medico sociale biancoceleste Ivo Pulcini che tra sabato e domenica avrebbe continuato a far squillare i telefoni dei colleghi per paura di essere radiato. Sulla vicenda tamponi sta indagando la procura Federale ma ci sono forti dubbi sulla regolarità con cui sono stati svolti gli esami sui calciatori biancocelesti. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport.

Per il direttore sanitario è stato un colpo durissimo. Ha capito di aver commesso degli errori e ha fatto squillare fino a tarda sera i cellulari dei suoi colleghi, medici sportivi di Serie A e B, a cui ha chiesto spiegazioni, chiarimenti, consigli su come poter uscire da questa situazione tanto difficile. Ha paura. Ha paura di perdere quello che ha costruito in una vita, ha paura di poter essere addirittura radiato, delle possibili conseguenze per la giustizia ordinaria.