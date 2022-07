Ferrara: “De Laurentiis non prende in giro i tifosi, lui ha chiarito perché fa calcio”

Liberato Ferrara parla di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli finito nel mirino della critica partenopea. Il giornalista durante un suo editoriale per 87 Tv dice: “Tutto si può dire di Aurelio De Laurentiis fuorché prenda in giro i tifosi. Lui è sempre stato chiarissimo sul suo modo di operare. Certe cose le ha sempre dette anche nel lontano 1997 quando fece un’offerta senza né capo né coda per prendere il Napoli da Ferlaino. Era un’offerta così strampalata che non era assolutamente ricevibile nel mondo del calcio, tanto è vero che venne al circolo della stampa ma nessuno lo prese in considerazione“.

Poi Ferrara su De Laurentiis racconta un altro aneddoto: “Era nel 2014 parlando con dei tifosi all’uscita di una cena disse che la Juve non stava vincendo nulla, eppure aveva vinto il suo secondo scudetto. Secondo De Laurentiis stava perdendo solo soldi. Otto anni fa in parole povere disse quello che era il suo mantra: non fa calcio per vincere, ma per guadagnare. La cosa può fare piacere o meno. Si può criticarlo perché, pur essendo legittimo che voglia guadagnare da una sua società, non fa investimenti per far crescere il fatturato. Ma non si può dire che lui prenda in giro i tifosi. Lui non ha mai parlato di vincere. Sin dal suo primo giorno in azzurro, anzi, quando presentò una proposta irricevibile addirittura 7 anni prima, ha sempre e solo parlato di bilancio, mai di risultati sportivi“.