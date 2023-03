Fedele: “Osimhen mi ricorda Tarzan. Deve limitare il suo furore”

Enrico Fedele dichiara che Victor Osimhen gli ricorda Tarzan e lo invita a limitare il furore e l’agonismo eccessivo

Enrico Fedele si esprime sull’attualità del Napoli, con l’argomento Scudetto che la fa da padrone in questo preciso momento storico. L’ex dirigente del Parma ed attualmente opinionista sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte: “Scudetto? Ormai è già del Napoli. Champions League? In coppa non puoi permetterti di sbagliare una partita. Ci sono troppi analisti. Il possesso palla è stato sconfessato. C’è chi non ha mai respirato l’aria dello spogliatoio o sentito il profumo dell’erba, eppure si inventa opinionista. Non sanno più di cosa parlare” ha affermato.

Per Fedele Victor Osimhen può crescere nella tecnica individuale

L’ex procuratore dei fratelli Fabio e Paolo Cannavaro si sofferma poi su Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano viene invitato a calmarsi ed a giocare in maniera più tranquilla, con un furore che è evidente: “Se Osimhen può migliorare ancora? Dal punto di vista atletico, è il più forte di tutti a livello assoluto, ma può crescere nella tecnica e lo sta già facendo. Deve limitare il suo furore, il suo agonismo eccessivo, però ha fame. L’ho paragonato a Tarzan, se ricordate” ha concluso Fedele.