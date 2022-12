Fedele: “Napoli attento agli infortuni muscolari. Una maledizione può far vincere le altre”

Enrico Fedele ritiene che il Napoli deve stare attento agli infortuni muscolari e che una maledizione può far vincere le altre

Enrico Fedele si è soffermato sulle vicende del Napoli ai microfoni di Radio Marte. Nel corso della trasmissione Marte Sport Live, l’ex procuratore e dirigente sportivo ha espresso la sua opinione su tanti temi, in particolare sulla ripresa del campionato italiano di Serie A e sulla possibilità che la squadra di Luciano Spalletti vinca lo Scudetto: “Io vedo il Napoli sempre favorito: lo dico da tempo e sono rimasto della mia idea. Non si discute: il Napoli ha tutto per portare a casa il titolo” ha affermato.

Enrico Fedele avverte il Napoli che bisogna stare attenti agli infortuni muscolari

Fedele ha poi proseguito: “Andiamo incontro ad un secondo campionato, di fatto, ed il Napoli deve stare attento, perché un infortunio muscolare può sempre arrivare. Una maledizione, secondo me, è la sola cosa che possa permettere alle altre di vincere questo campionato”.

“I tifosi sono preoccupati perché credono che il Napoli non possa mantenere questi ritmi altissimi per tutta la stagione? E perché, gli altri, secondo voi, li reggeranno? Può succedere di tutto, ma la differenza, quest’anno, la fanno la società e la dirigenza: da questo punto di vista, non ce n’è per nessuno”.