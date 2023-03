Di Lorenzo versione attaccante: gol clamoroso col Matera – VIDEO

Giovanni Di Lorenzo nasce come attaccante, poi si trasforma in difensore. Ma con il Matera ha segnato anche gol bellissimi.

Di Lorenzo da piccolo veniva chiamato Batigol, in omaggio a Batistuta, fenomenale attaccante argentino. In effetti il difensore del Napoli è nato come attaccante, poi si è trasformato nell’ottimo terzino destro che è oggi.

Il piedi è quello giusto, lo si capisce ancora di più da quando Spalletti ha trasformato i suoi terzini in una sorta di trequartisti aggiunti che fanno meno sovrapposizioni, ma vengono di più in mezzo al campo a giocare la palla in fase di attacco. Una novità tattica che ha portato molti frutti, con Di Lorenzo in versione assistman e goleador, come ad esempio il bellissimo gol messo a segno in Champions League contro l’Eintracht Francoforte nel match di andata.

Ma Di Lorenzo ha segnato gol bellissimi anche al Matera, club in cui ha militato fino al 2017 fino alla definitiva esplosione che lo ha portato prima all’Empoli, poi al Napoli. Una crescita che gli ha permesso di vincere gli Europei con la Nazionale di Mancini, di diventare un punto di riferimento per l’Italia oltre che il capitano del Napoli che si lancia verso lo scudetto ed i quarti di Champions League.