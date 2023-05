De Maggio: “Ho saputo chi sarà il prossimo allenatore del Napoli”

Walter De Maggio rivela che il suo collega Alessandro Alciato ha indicato Vincenzo Italiano come il possibile successore di Luciano Spalletti al Napoli. Nonostante le dichiarazioni, non vi sarebbero ancora stati contatti tra il club e l’allenatore della Fiorentina.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Nel corso dell’odierna puntata di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo, il giornalista Valter De Maggio ha rivelato una sorprendente indiscrezione sul possibile successore di Luciano Spalletti alla guida tecnica del Napoli.

De Maggio Svela: Il Presunto Successore di Spalletti è Vincenzo Italiano

Lo storico allenatore di Certaldo, Spalletti, ha infatti deciso di ritirarsi alla fine della stagione in corso, progettando un “anno sabbatico” per dedicarsi alla famiglia prima di considerare un possibile ritorno in panchina. Nel frattempo, la domanda su chi prenderà il suo posto ha alimentato un fervente toto allenatori.

“Mi è stato rivelato da Alessandro Alciato, un collega e amico, che il nuovo allenatore del Napoli sarà Vincenzo Italiano,” ha affermato De Maggio durante la trasmissione. Tuttavia, ha aggiunto un importante caveat: “Nonostante ciò, dalle notizie che ho ricevuto, non risulta che ci siano stati contatti tra il Napoli e l’attuale allenatore della Fiorentina.”

Questa notizia ha scatenato una serie di speculazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Italiano, con le sue brillanti prestazioni alla guida della Fiorentina, è sicuramente un nome che attira l’interesse di molti club importanti.

Tuttavia, resta da vedere se questa indiscrezione sarà confermata o smentita nei prossimi giorni. Se Italiano dovesse effettivamente succedere a Spalletti, ci sarebbe molto interesse a vedere come egli potrebbe fare evolvere la squadra napoletana.

Resta collegato su napolipiu.com per ulteriori aggiornamenti sul futuro allenatore del Napoli.