De Maggio “Il Napoli sta piazzando due grandi colpi”

Calciomercato Napoli con Valter De Maggio che alla radio ufficiale dice: “Il Napoli sta per chiudere due operazioni importanti“. Alla Radio Ufficiale è stato fatto il punto anche sul rinnovo di Dries Mertens: “Abbiamo la mail ufficiale inviata al Napoli con tutte le cifre dettagliate. Il giocatore ha dato un ultimatum, il Napoli nemmeno lo prende in considerazione“. Praticamente questo significa che la storia tra Mertens e il Napoli è conclusa, a meno di colpi di scena.

Ma per il Napoli si parla anche di mercato in entrata, con De Maggio che dice: “Il club di Aurelio de Laurentiis sta per chiudere alcune importanti trattative. Non c’è ancora l’ufficialità ma Deulofeu piace molto al Napoli e si sta lavorando per chiudere l’affare. Stessa cosa si può dire anche di Leo Ostigard, difensore di proprietà del Brighton molto vicino a vestire la maglia azzurra“.

A questo punto Deulofeu potrebbe essere il sostituto di Mertens, dato che il giocatore spagnolo può tranquillamente giocare nella posizione di trequartista dietro le punte. Mentre Ostigard andrebbe a completare il pacchetto arretrato come quarto difensore centrale. Ovviamente bisogna tenere d’occhio Koulibaly che non rinnova col Napoli ed ha offerte sia dal Barcellona che dalla Premier League.