Da Firenze, tifosi soddisfatti: “Vi abbiamo sfilato un altro scudetto”

La Fiorentina batte il Napoli per la seconda volta in questa stagione 2021/22, vittoria importante che complica la strada per lo scudetto degli azzurri. Ancora una volta gli uomini di Spalletti hanno perso in casa con la Fiorentina, la prima si era registrata in Coppa Italia il 13 gennaio, quando gli azzurri persero 5-2 con la Fiorentina. i tifosi viola credevano al bis e sono stati accontentati dai propri calciatori, che hanno vinto meritatamente allo stadio Maradona.

Stadio di Fuorigrotta che non è più un fortino per gli azzurri. In campionato il Napoli ha perso 5 partite in casa, che pesano come un macigno per la lotta scudetto. La squadra di Spalletti davanti al proprio pubblico si scioglie come neve al sole, nemmeno il gol di Mertens con dedica a Ciro Romeo, è servito a scuotere i calciatori e lanciarli nella rimonte. Da Firenze i tifosi della Fiorentina sono soddisfatti della prova degli uomini di Italiano, che a larghi tratti hanno imbrigliato gli azzurri di Spalletti. “Ancora una volta vi abbiamo scippato uno scudetto” è il senso di tanti post che si leggono sui social al termine di Napoli-Fiorentina. C’è qualcun altro che ha scritto: “Questa volta non c’è nessun albergo, ma avete perso lo stesso“. Il riferimento è alla gara Fiorentina-Napoli del 2018, in cui gli azzurri di Sarri persero per 3-0 dicendo addio ad un altro sogno scudetto.