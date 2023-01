Critiche a Meret, la risposta di Gianello è da applausi

Matteo Gianello ex portiere del Napoli commenta le prestazioni di Alex Meret, troppo spesso criticato.

Gianello ai microfoni di Radio Sportiva ha parlato anche della sua esperienza a Napoli, cominciata con la Serie C: “Ho un ottimo ricordo, una società che ha dovuto ripartire da zero, praticamente senza nulla ma che col tempo ha costruito qualcosa di veramente importante. Ora sta lottando di nuovo per il campionato di Serie A e lo fa nel migliore dei modi, con giocatori di grande livello ma con i conti sempre in ordine“.

Gianello però ha voluto rispondere anche alle tante critiche che piovono su Meret, c’è chi ha criticato il portiere del Napoli che dopo la sconfitta con la Cremonese in Coppa Italia. “Sta facendo una grande stagione ed è stato spesso decisivo. Ho sentito troppo spesso critiche nei confronti di questo portiere, che invece è uno dei migliori che ci sono in circolazione. Quello dell’estremo difensore è un compito difficile, un ruolo delicato e non è giusto fare tutti questi attacchi a Meret“.