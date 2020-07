CorSport – Nome nuovo per la fascia sinistra, Ghoulam in bilico

Il Corriere dello Sport fa un nome nuovo per la fascia sinistra del Napoli: Jordan Amavi del Marsiglia, sarebbe una soluzione low cost.

Il Napoli impegnato in campionato (ultima sfida quella con il Milan ndr) ed in Champions League continua a programmare la prossima stagione. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport la società partenopea sta cercando l’alternativa a Mario Rui sulla fascia sinistra. Dalla Francia arriva il nome di Jordan Amavi, 26enne esterno del Marsiglia.

Nella lista delle preferenze, Konstantinos Tsimikas (24) ha sempre una sua rispettabile posizione, certo meno privilegiata rispetto a sei mesi fa, ma comunque visibile. Però dalla Francia aggiungono un nome nuovo, quello di Jordan Amavi (26) che con il Marsiglia ha solo un altro anno di scadenza e dunque dovrà decidere se firmare il rinnovo o salutare.

Prendendo un altro esterno di fascia si fa sempre più difficile la permanenza di Faouzi Ghoulam. L’esterno algerino reduce da due gravi infortuni non riesci a riprendersi del tutto. Qualche minuto lo ha giocato con Gattuso, ma quando sembrava vicino ad effettuare maggiore minutaggio è scomparso di nuovo dai radar. Piazzarlo sul mercato per il Napoli non sarà affatto facile, dato che Ghoulam ha un contratto da top player.