Calciomercato Napoli, con l’Inter che vuole Andrea Petagna. Il giocatore ex Spal è nel mirino dei nerazzurri che cercano un vice Lukaku. Il Napoli ha posto uno stop netto alla cessione del calciatore, anche perché al momento si trova con soli due punte centrali in rosa, anche perché Mertens è alle prese con il recupero dopo l’infortunio alla spalla. Proprio la situazione di Mertens rappresenta un punto a favore di Petagna. Luciano Spalletti deve chiarire come vuole utilizzare il folletto belga, anche se in conferenza stampa il tecnico del Napoli ha fatto capire che lo vede più come trequartista. Certo ha fatto un riferimento anche all’utilizzo da punta centrale, ma il riferimento era soprattutto alla capacità di Mertens di fare la differenza nello stretto, quando gli spazi si restringono e bisogna inventare la giocata.

Petagna-Inter: risposta secca del Napoli

Dries Mertens ritorna ad ottobre e secondo Corriere dello Sport il Napoli non vuole cedere Petagna all’Inter. I nerazzurri hanno fatto un tentativo per l’attaccante partenopeo, ma lo vogliono solo in prestito. Motivo ulteriore per il Napoli per non cedere Andrea Petagna. Il club azzurro cederebbe solo davanti ad una buona offerta economica, ma se non arrivano soldi in cassa non se ne fa nulla. Inoltre Petagna ha uno stipendio che rientra nei parametri del Napoli e dunque anche da questo punto di vista non c’è necessità di venderlo.

Il Napoli respinge l’assalto dell’Inter per Petagna ed è intenzionato a tenersi il bomber ex Spal. Rappresenta sicuramente una sicurezza per Spalletti che vuole puntare su Osimhen e Petagna come centrali d’attacco, anche se all’occorrenza Mertens si ricorda sempre come si può interpretare quel ruolo.

