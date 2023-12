CORRIERE – La scelta di Mazzarri per Napoli-Inter: Osimhen torna titolare

Le scelte di Walter Mazzarri in vista della sfida di campionato tra Napoli e Inter: Victor Osimhen tornerà titolare, ecco la scelta sul terzino sinistro.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli si prepara per la sfida contro l‘Inter, con Walter Mazzarri che sembra aver già preso alcune decisioni per la formazione. Dopo la partita di Champions League contro il Real Madrid, gli azzurri si sono dedicati agli allenamenti presso l’SSCN Konami Training Center in vista del match di domenica sera allo Stadio Maradona alle ore 20.45, valido per la 14esima giornata di Serie A.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha sondato le possibili scelte tattiche di Mazzarri in vista di questo impegnativo confronto con la squadra nerazzurra attualmente in testa alla classifica. Secondo quanto riportato dal giornale romano, il tecnico toscano sembra propenso a schierare Victor Osimhen fin dal primo minuto di gioco. Il calciatore nigeriano sembra essersi completamente ripreso dall’infortunio e pronto a guidare l’attacco contro la formazione di Simone Inzaghi.

Un altro dettaglio rivelato riguarda il terzino sinistro, con Juan Jesus che sarà nuovamente confermato in quel ruolo. Sebbene sia un adattato, al momento Mazzarri considera il brasiliano come il giocatore più affidabile per quel ruolo, considerando le assenze di Mario Rui e Olivera.