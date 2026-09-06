6 Settembre 2026

Corriere dello Sport: «Lautaro trascina l’Inter: doppietta e rimonta sul Napoli. “Era proprio questo che ci mancava”»

redazione 6 Settembre 2026
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Lautaro Martinez si prende San Siro e trascina l’Inter nella clamorosa rimonta contro il Napoli. Sotto di due reti dopo i gol di Politano e Hojlund, i nerazzurri hanno trovato la forza per ribaltare la partita e conquistare tre punti pesantissimi contro una diretta concorrente per lo scudetto. Pietro Guadagno sul Corriere dello Sport mette al centro della notte milanese il capitano interista, autore della doppietta che ha segnato la svolta della sfida.

Il Toro ha prima riaperto la partita e poi, in pieno recupero, ha firmato il gol decisivo, correndo ancora una volta verso la balaustra di San Siro per festeggiare insieme ai tifosi.

Lautaro cambia la partita dopo un primo tempo difficile

La serata dell’argentino non era cominciata nel migliore dei modi. Nel primo tempo Lautaro aveva faticato a trovare spazi contro la difesa del Napoli, riuscendo a costruire la prima vera conclusione pericolosa soltanto a ridosso dell’intervallo.

Poi il Napoli ha colpito due volte con Politano e Hojlund. Proprio quando la partita sembrava indirizzata, però, il capitano nerazzurro è salito in cattedra.

Come racconta Pietro Guadagno sul Corriere dello Sport, la prima zampata sull’ennesimo assist di Dimarco ha dato il segnale della riscossa.

Il gol decisivo e la corsa sulla balaustra

Lautaro non si è fermato. Nel recupero, con l’Inter riversata nell’area del Napoli, il capitano si è avventato sul pallone rimasto davanti alla linea e ha completato la rimonta.

Subito dopo è arrivata la tradizionale corsa verso la balaustra. Stavolta insieme a lui c’era anche Marcus Thuram.

«Stavolta è venuto pure Thuram – ha raccontato Lautaro sorridendo – dice sempre che sono matto ad esultare in quel modo».

Un’esultanza già utilizzata per altri gol particolarmente significativi e che questa volta ha accompagnato una rete capace di consegnare all’Inter una vittoria nello scontro diretto.

Lautaro arriva a 134 gol in Serie A con l’Inter

La doppietta permette inoltre al Toro di sbloccarsi e raggiungere un nuovo traguardo personale. Il Corriere dello Sport sottolinea come Lautaro sia arrivato a 134 reti in Serie A con l’Inter, superando Nyers e salendo al terzo posto tra i marcatori nerazzurri nel massimo campionato.

Un segnale importante anche sul piano della condizione dopo le difficoltà legate alla ripartenza successiva al Mondiale.

«Stiamo ritrovando la forma ed è importante. Non è facile riprendere, facendo poca preparazione. A fare la differenza, in questa situazione, sono i minuti in campo», ha spiegato l’argentino.

«Era proprio questo che ci mancava»

Per Lautaro, però, il significato più importante della vittoria riguarda la reazione dell’intera squadra.

«Stavamo perdendo, ma siamo stati comunque capaci di rimontare. Sono contento perché era proprio questo che ci mancava, in questo tipo di partite».

Pietro Guadagno sul Corriere dello Sport evidenzia il riferimento ai big match che l’Inter aveva lasciato per strada in passato, soprattutto quando si era trovata in svantaggio senza riuscire successivamente a reagire. Era successo anche nei derby contro il Milan allenato da Allegri.

Contro il Napoli è arrivata invece una risposta differente: dal doppio svantaggio alla vittoria.

Lautaro: «Ogni anno vogliamo alzare il livello»

Il successo rappresenta quindi un possibile segnale di crescita, anche se il capitano evita facili entusiasmi.

«Ogni anno l’obiettivo è alzare il livello. Gara dopo gara cerchiamo di migliorare, dando sempre il massimo. Oggi dobbiamo essere felici, ma è ancora lunga».

Per il Corriere dello Sport, la rimonta sul Napoli porta soprattutto la firma del capitano: due gol, 134 reti complessive in Serie A con la maglia nerazzurra e una leadership che, nel momento più complicato della partita, ha trascinato l’Inter verso la vittoria.

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