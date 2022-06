Cerchione: “Rinnovo Mertens, De Laurentiis dice il vero ho le prove”

Luca Cerchione interviene sul rinnovo di Dries Mertens: “Ho le prove che le cifre chieste al Napoli corrispondono a verità”. Il giornalista e conduttore di 1 Station Radio su Twitter scrive di aver appreso in prima persona che le cifre rivelate da Il Mattino corrispondono al vero. Da questa mattina si parla infatti di Mertens che ha chiesto 4 milioni di euro per rinnovare il contratto. Anche se nel pomeriggio è arrivata una secca smentita da parte del gruppo di avvocati che segue il giocatore.

“Mi spiace, ma devo essere onesto: ho avuto la prova che il Napoli dica il vero nella questione Mertens” ha scritto Cerchione su Twitter. Poi sempre il giornalista ha dato ulteriori informazioni sulle cifre richieste da Mertens. Ecco quanto scritto da Cerchione: “Ecco, diciamo un po’ le cose come stanno…

Ed aggiungo: nella famosa mail inviata dalla Stirr Associates al Napoli, c’è anche la richiesta di un indennizzo di circa 1mln€ alla firma di Mertens come compenso per la mediazione“. Dopo tutto quello che sta succedendo sembra veramente complicato che il belga possa restare in azzurro. Inoltre il Napoli deve fronteggiare anche il possibile addio di Koulibaly. Secondo alcune voci sul web pare che il giocatore sia pronto a dire addio al Napoli per andare al Barcellona.