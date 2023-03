Calciomercato Napoli, Giuntoli punta tre stelline del calcio mondiale!

Cristiano Giuntoli lavora sul calciomercato, per il Napoli pensa a Alagie Saine, Pape Diop e Papa Diallo, tre stelline del calcio mondiale.

Per scovare nuovi talenti bisogna sempre essere alla ricerca di giocatori potenzialmente utili. Il database del settore scouting del Napoli è sempre ben fornito, con dati sempre aggiornati ed elementi sempre nuovi. Anche perché di giocatori potenzialmente forti in giro ce ne sono tanti, ma la capacità sta nel prendere quello giusto ed al momento giusto, in modo da non pagarlo a cifre spaventose.

Giuntoli: calciomercato Napoli

Secondo quanto riferisce Il Mattino il lavoro del direttore sportivo Cristiano Giuntoli è sempre ricco di nuovi spunti. Sull’edizione odierna del quotidiano napoletano, si legge che Giuntoli sta pensando per il calciomercato del Napoli a tre giocatori africani e sono: Pape Diop, centrocampista centrale del Senegal che gioca in Belgio al Waregem. Poi c’è Alagie Saine, difensore centrale del Gambia che gioca in Danimarca nell’Horsens. Infine c’è Pape Diallo, senegalese esterno destro del Metz in Ligue 1.