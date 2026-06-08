8 Giugno 2026

Bacoli: il paradiso napoletano con le spiagge più belle d’Italia. Scoprilo ora!

Anna Gaia Cavallo 8 Giugno 2026
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Il Mare più Bello d’Italia 2026: Bacoli tra le Eccellenze Costiere

È stata recentemente svelata la classifica de “Il Mare più Bello d’Italia 2026”, con l’assegnazione delle prestigiose Cinque Vele, a cura di Legambiente e del Touring Club Italiano. In questo contesto, spicca il comune di Pollica, in provincia di Salerno, che si posiziona al primo posto, ma anche Bacoli, una località del Golfo di Napoli, si guadagna un posto tra le meraviglie italiane.

Questa guida presenta le migliori località di mare e laghi, con 20 spiagge premiate e 10 laghi riconosciuti, dove sventolano le ambite Cinque Vele. Dopo Pollica, tra le destinazioni premiate ci sono Brunei (NU) e Otranto (LE), seguite da Domus De Maria (Sud Sardegna), San Giovanni a Piro (SA), Nardò (LE), San Teodoro (SS), S. Teresa di Gallura (SS), Cabras (OR) e Castiglione della Pescaia (GR). Per quanto concerne i laghi, il Lago di Molveno (TN) si posiziona in vetta, seguito da Lago del Mis (BL) e Lago di Monticolo (BZ).

Bacoli e il Riconoscimento delle Cinque Vele

Oltre a Pollica, Castellabate si distingue con le Cinque Vele, mentre Bacoli riceve una menzione speciale per le sue azioni nella lotta contro l’abusivismo e per il recupero della fascia costiera. Grazie a impegni concreti nella tutela del territorio e della bellezza naturale, Bacoli ha ottenuto questo prestigioso riconoscimento, che evidenzia un percorso di sostenibilità e valorizzazione ambientale.

Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha commentato con entusiasmo: “È la prima volta che Bacoli entra nella guida nazionale ‘Il Mare più bello’, un traguardo eccezionale che certifica le migliori mete per le vacanze estive in Italia.” Questo riconoscimento, secondo il sindaco, non si limita a evidenziare le bellezze locali, ma rappresenta anche il risultato di una lotta costante per la liberazione delle spiagge e la demolizione di strutture abusive. “Siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo grazie alla nostra battaglia per la salvaguardia delle spiagge”, ha rassicurato Della Ragione.

Il sindaco ha anche sottolineato come il riconoscimento di Bacoli nel contesto delle Cinque Vele offra una visibilità internazionale a questa storica località, contribuendo a una nuova era per il turismo sostenibile. “Essere citati accanto a nomi celebri come Pollica e Otranto è una grande soddisfazione per noi. Dobbiamo continuare a lavorare affinché le nostre acque, la nostra natura e le nostre tradizioni possano essere vissute da tutti”, ha detto.

Bacoli si colloca così tra località da scoprire per il loro patrimonio naturale e culturale. Le sue splendide spiagge si estendono per oltre 7 km, dando vita a scenari incantevoli che richiamano visitatori da ogni parte d’Italia e del mondo. L’impegno dell’amministrazione comunale nella promozione di un turismo responsabile rappresenta un esempio virtuoso per altre località costiere.

Durante il Venice Climate Week 2026, celebratasi nella Giornata Mondiale dedicata all’Ambiente, è stata confermata la presenza di Bacoli tra le località premiate. Un momento di grande gioia per la comunità, che ha visto riconosciuti i frutti dei numerosi sforzi verso un futuro più verde e sostenibile. “La bellezza di Bacoli e dei Campi Flegrei è un tesoro da proteggere”, ha detto il sindaco, ribadendo l’importanza di questo riconoscimento.

In un’epoca in cui la sensibilità verso l’ambiente cresce, il riconoscimento di Bacoli invita tutti a riflettere sull’importanza della sostenibilità e della conservazione. La lotta contro l’abusivismo, le iniziative di pulizia e risanamento e la promozione di spazi liberamente accessibili sono diventate priorità per l’amministrazione locale. Questo approccio ha portato a un netto miglioramento della qualità della vita per i residenti e dei servizi offerti ai turisti.

Con una comunità attiva e consapevole del proprio patrimonio, Bacoli continua a evolversi, posizionandosi come una delle mete più ambite per chi cerca una combinazione di bellezze naturali e impegno per la sostenibilità. Ogni passo in avanti è un’opportunità per mostrare al mondo quanta bellezza vi sia nel mare e nel territorio italiano.

Per maggiori informazioni sulle Cinque Vele e le belle località premiate, è possibile consultare le fonti ufficiali di Legambiente e del Touring Club Italiano.

Scopri Bacoli e tutto il suo splendore!

Fonte:

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