Alvino: “Allarme in casa Napoli, sono molto preoccupato”

Carlo Alvino lancia l’allarme Mertens. La situazione per il rinnovo tra il belga e il Napoli non accenna a sbloccarsi.

Carlo Alvino preoccupato per la questione Mertens. Il Napoli e il belga non hanno ancora trovato l’accordo per il rinnovo. Il giornalista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, si dice molto preoccupato:

“Percentuali di permanenza di Mertens? Stanno passando troppi giorni lasciandosi nel limbo sia De Laurentiis che il belga: è un po’ preoccupante. Siamo alle ultime ore e poi ci sarà il gong in un senso o nell’altro. Speriamo che si vada verso il prolungamento, faccio fatica a capire il motivo di questo ritardo di tanta attesa. Non voglio prendere in considerazione nemmeno l’addio“.

Carlo Alvino nel corso del suo intervento ha poi aggiunto: “Vicenda portieri? Potrebbe accadere tutto, una tempesta in un bicchiere d’acqua. Sembra inevitabile la rivoluzione tra i pali, con entrambi partenti sia Ospina che Meret. Poi ci sono segnali differenti. Ospina dopo che si è fatto un giro starebbe accettando l’offerta del Napoli. Anche nel caso di Meret, il tempo ci dirà senza andare oltre”, ha conlcuso Carlo Alvino in merito alle situazioni più calde in casa partenopea.