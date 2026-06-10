10 Giugno 2026

Allerta incendi in Campania: pericolosità elevata e divieti attivi per tutelare l’ambiente.

Anna Gaia Cavallo 9 Giugno 2026
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Stato di Grave Pericolosità per Incendi Boschivi in Campania

Dal 15 giugno al 30 settembre 2026, la Campania sarà soggetta a uno stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Questa misura è stata adottata dalla Regione Campania per contrastare il serio rischio di incendi e le conseguenze devastanti ad essi collegate. Il governo regionale ha definito specifici divieti per i cittadini, al fine di garantire la sicurezza e proteggere l’ambiente.

Divieti per la Prevenzione degli Incendi

Il decreto emesso dalla Direzione generale della Protezione civile della Regione ha avviato ufficialmente la Campagna estiva Antincendio Boschivo. Durante il periodo di massima pericolosità, saranno applicate regole fondamentali su tutto il territorio regionale, mirate a prevenire e ridurre il rischio di incendi.

“La quasi totalità degli incendi – ha affermato l’assessora alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta – è causata da comportamenti umani, spesso imprudenti e negligenti. Anche il più piccolo gesto può portare a danni gravi all’ambiente, mettere in pericolo vite umane e compromettere il patrimonio naturalistico. È essenziale rispettare i divieti e segnalare tempestivamente ogni principio di incendio.”

“Con l’avvio della campagna estiva, chiediamo a cittadini, turisti, agricoltori ed escursionisti la massima attenzione e collaborazione” – ha continuato Zabatta. “La Regione Campania è pronta a fronteggiare la stagione estiva con l’intero sistema di Protezione Civile, ma la responsabilità individuale resta la forma di difesa più efficace. Proteggere i boschi significa proteggere il territorio, la biodiversità e la sicurezza delle comunità.”

I Divieti Emergenti

Ecco una lista dei principali divieti da seguire durante il periodo a rischio incendi:

  • Divieto di accendere fuochi: È vietato accendere fuochi all’aperto nei boschi e fino a 100 metri da essi, così come nei pascoli.
  • Divieto di combustione: Non è permessa la combustione di residui vegetali agricoli e forestali.
  • Abbruciamento stoppie: È vietato abbruciare stoppie e erbe infestanti, anche su terreni incolti.
  • Fuochi d’artificio: L’accensione di fuochi d’artificio, razzi e mongolfiere di carta è vietata a meno di un chilometro dalle superfici boscate e dai pascoli, salvo deroghe autorizzate.
  • Attività Potenzialmente Pericolose: Sono proibite attività che possano causare incendi nei boschi e nei pascoli, come l’uso di motori o fornelli che producono brace, l’uso di apparecchi a fiamma o elettrici per il taglio di metalli, il brillamento di mine, il fumo e il lancio di mozziconi accesi.

È fondamentale notare che i sindaci sono stati incaricati di intensificare le attività di sorveglianza, avvistamento e sensibilizzazione sul territorio. Le sanzioni per le violazioni dei divieti saranno rigorosamente applicate, comprendendo sanzioni sia amministrative che penali.

Perché La Prevenzione è Cruciale

La stagione estiva rappresenta un periodo critico per la salvaguardia delle foreste e del paesaggio campano. Già in anni precedenti, la Campania ha assistito a devastanti incendi che hanno distrutto vaste aree boschive, intaccando la biodiversità e compromettendo la sicurezza delle comunità locali. Le misure preventive sono quindi essenziali non solo per proteggere l’ambiente ma anche per garantire la sicurezza dei cittadini e delle visite turistiche.

La Regione Campania, supportata da joint venture tra enti locali e volontariato, si sta organizzando per garantire un’efficace risposta agli incendi boschivi. Sono previsti pattugliamenti nelle aree più a rischio e operazioni di monitoraggio per tempestive segnalazioni. I cittadini sono invitati a partecipare attivamente a questa campagna, collaborando mediante l’adozione di comportamenti responsabili.

È fondamentale che ognuno di noi comprenda l’importanza della corretta gestione del proprio comportamento in natura. Anche la più piccola azione può fare la differenza nella lotta contro gli incendi boschivi.

Per maggiori informazioni, si invita a consultare i canali ufficiali della Regione Campania e della Direzione generale della Protezione Civile.

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