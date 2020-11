Alberti su Maradona: “Sono tutti in ansia, ho parlato con i familiari”

Josè Alberti ritorna sull’operazione a Diego Armando Maradona e lo fa parlando ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

L’operazione a Diego Armando Maradona è riuscita, lo ha assicurato anche il suo manager. Sulla questione ritorna anche Josè Alberti che dice: “Ho parlato con degli amici in Argentini, Maradona sta recuperando dopo l’operazione. Tutti sono molto in ansia: ho parlato con dei parenti di Maradona che sono stati con lui fino alle 6 del mattino, alla festa del suo compleanno è caduto, c’è un’emorragia, ma ora l’operazione è riuscita e dobbiamo aspettare. Diego ha uno staff di amici che stanno con lui, c’è la figlia che lo sta seguendo passo dopo passo, con tanti amici e fan fuori l’ospedale che gridano il suo nome. Non so quando lo dimettono, il medico che lo ha operato ha detto che non è stata un’operazione difficile e che Diego si rimetterà in forza“.