Zielinski, vi racconto il Kvaratskhelia segreto: “Sapete cosa fa quando entra in campo”

Piotr Zieliski racconta Kvaratskhelia, il centrocampista polacco rivela alcuni retroscena sulla stella georgiana del Napoli.

Piotr Zielinski parla nel documentario della tv Georgiana su Khvicha Kvaratskhelia, intitolato ‘Kvara on fire’ e diffuso via social. Il centrocampista polacco è uno dei giocatori del Napoli che più ha legato con l’esterno georgiano, fuori e dentro il campo, durante i primi, esaltanti mesi dell’avventura azzurra di Kvaratskhelia, protagonista assoluto tra Serie A e Champions League.

Zielinski su Kvaratskhelia: “Siamo davvero felici che sia con noi“

Zielinski ha fornito anche un quadro umano del compagno di squadra, oltre a rimarcarne le doti tecniche: “Il giocatore che è Khvicha lo vediamo in campo. Fa cose incredibili per la giovane età che ha. Gioca tanto per il collettivo, sempre di fare il passaggio decisivo, ma al di là delle sue qualità, Khvicha è un ragazzo esemplare, umile, un grande lavoratore. Fuori dal campo è una persona calma, ma quando arriva allo stadio si trasforma, cerca sempre di migliorarsi. Siamo davvero felici che sia con noi“.

Napoli, Kvaratskhelia e il messaggio ai tifosi

Dal canto proprio, nel documentario Kvaratskhelia si è soffermato sulle emozioni vissute nei primi tre mesi a Napoli, anche grazie all’amore dei tifosi: “Giocare la Champions è un sogno, sentivo l’inno in tv da bambino e mai mi sarei immaginato di disputarla un giorno. I tifosi del Napoli sono molto affettuosi con me, ricevere tanto amore è una responsabilità, sento il dovere di restituirlo in campo“.

Ottimo anche il rapporto con Spalletti, meno quello con l’italiano…: “Il mister è fantastico, mi sta insegnando molto. Siamo una grande famiglia, con i compagni usciamo spesso a cena. L’italiano? Ho poco tempo per studiarlo, per il momento so dire ‘grazie e bene, tu?’”.

Ecco il docufilm su Khvicha Kvaratskhelia