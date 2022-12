Venerato: “Fuorigioco automatico, i regolamenti non si cambiano durante la stagione”

Ciro Venerato contesta le tempistiche per l’introduzione del fuorigioco automatico: “I regolamenti non si cambiano in corsa“.

Il giornalista è intervenuto ai microfoni di 1 Football Station ed ha fatto il punto sul calciomercato del Napoli con le ultime notizie. Ma Venerato ha parlato anche dell’introduzione del fuorigioco automatico: “Senza entrare nello specifico, credo che quando si inizi la stagione con determinate regole bisogna chiudere il campionato con le medesime. Tutto ciò che rende oggettiva una decisione è sempre positivo per il bene del calcio e per la serenità dei tifosi. Attraverso la tecnologia, si devono necessariamente ridurre i dubbi e maggiore oggettività. Naturalmente ciò è reso complicato da numerose variazioni, ma devono essere prese decisioni obbiettive, perché il calcio italiano è appena uscito da un momento complicato, mi riferisco alle dimissioni di Trentalange“.

Poi Venerato ha aggiunto: “L’importante è ripartire ed affidare l’organo tecnico arbitrale a figure etiche e valide. Confido in Gravina, perché il calcio deve riacquistare una credibilità”. I ricavi possono dare più credibilità? “Etica e credibilità, i due pilastri sui quali si fonda il calcio e lo sport in generale affinché i tifosi possano credere nel risultato. Se dovessero insinuare che quell’esito non sia conforme a ciò che si vede in campo, nascono dei problemi e si perde di credibilità. Le dimissioni del presidente dell’Aia sono un segnale forte, anche se è necessario che l’intero sistema torni ad essere credibile e che gli arbitri non subiscano influssi psicologici. Anche perché in Inghilterra e in Germania non si assistono ad episodi di sudditanza psicologica. Spesso i direttori di gioco italiani e spagnoli hanno subito la pressione dei grandi sodalizi rispetto ai piccoli. È necessario cambiare alcuni aspetti di questa cultura“.