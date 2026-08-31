Us Open, esordio vincente per Paolini: al secondo turno contro Stefanini

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Dopo oltre un mese di inattività, Jasmine Paolini torna con un successo allo Us Open 2026. La tennista toscana, ferma dal quarto di finale a Wimbledon perso con Kostyuk, fa fuori in tre set la slovena Veronika Erjavec (n.106). 6-3 3-6 6-4, in un’ora e 45 minuti di gioco, il punteggio in favore di Paolini, all’esordio sul cemento americano dopo aver saltato i Wta 1000 di Toronto e Cincinnati. Al secondo turno per l’azzurra, testa di serie numero 19 del tabellone, ci sarà il derby con Lucrezia Stefanini. La 28enne numero 119 Wta piega al terzo set la resistenza dell’ucraina Dayana Yastremska (n.112 Wta). Dopo due ore e 14 minuti in campo il punteggio finale è di 6-3 4-6 6-1 in favore di Stefanini, che dà continuità ai successi ottenuti nelle qualificazioni su Aksu, Brengle e Pareja. Buona la prima anche per Jessica Pegula. La testa di serie numero 3 domina la rumena Gabriela Ruse con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e 22 minuti e affronterà al secondo turno una tra Venus Williams e Sofia Kenin. Avanti anche Marta Kostyuk. L’ucraina liquida in poco più di un’ora l’australiana Hunter (n.169 Wta) e si scontrerà al secondo turno con la vincente del match tra Clara Tauson (n.42 Wta) e Sloane Stephens (n.208 Wta).

Al maschile, esordio positivo per Daniil Medvedev. Il russo, testa di serie numero 7 e campione nel 2021, elimina in tre set il francese Hugo Gaston con lo score di 6-4 6-2 6-4 in due ore e 18 minuti di gioco. Il moscovita se la vedrà al secondo turno con uno tra Raphael Collignon e la wild card Sebastian Gorzny. Avanti non senza soffrire Jiri Lehecka. Il ceco, numero 18 del seeding, lascia un set allo spagnolo Pablo Carreno-Busta e la spunta 6-1 7-6(5) 4-6 6-2 dopo quasi tre ore in campo. Al secondo turno Lehecka giocherà con il britannico Toby Samuel. Tommy Paul perde il primo set e vince in rimonta sul qualificato Coleman Wong. 6-7(3) 6-1 6-3 6-3, in due ore e 43 minuti di gioco, lo score in favore dello statunitense e incontrerà il croato Dino Prizmic, che ha piegato in tre ore e 55 minuti il kazako Alexander Shevchenko per 2-6 6-3 6-3 5-7 7-5. Avanzano al secondo turno anche lo spagnolo Merida, il francese Rinderknech, il cinese Wu e il polacco Majchrzak, che eliminano rispettivamente Fucsovics, Shimabukuro, Walton e Medjedovic.(ITALPRESS) – (SEGUE).

Domani quattro italiani in campo per i rispettivi primi turni. Matteo Berrettini contro Stan Wawrinka nella rivincita di Wimbledon, dove ad avere la meglio fu il romano in quattro combattuti set. C’è Luciano Darderi che, da testa di serie numero 21, se la vedrà con il britannico Harry Wendelken. Numero 30 del seeding, Matteo Arnaldi incontra James Duckworth, mentre al femminile Elisabetta Cocciaretto giocherà con la ceca Katerina Siniakova.Sarà grande shows sull’Arthur Ashe: ad aprire la sessione la numero uno del mondo Wta Aryna Sabalenka contro Camila Osorio. A seguire ecco il ritorno in campo di Carlos Alcaraz, che affronterà Safiullin nel primo match dopo oltre quattro mesi di assenza a causa dell’infortunio al braccio destro rimediato nell’Atp 500 di Barcellona.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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