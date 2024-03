Fedele sminuisce il trionfo azzurro: “Napoli fortunato contro la Juventus, gol di Kvaratskhelia una papera di Szczesny”

L’opinionista radiotelevisivo Enrico Fedele sminuisce il trionfo del Napoli contro la Juventus attribuendolo a errori avversari.

Enrico Fedele, noto opinionista radiotelevisivo, ha sollevato polemiche sulla vittoria del Napoli contro la Juventus, sostenendo che il successo degli azzurri sia dovuto più a errori avversari che a meriti propri.

In un’intervista rilasciata a Radio Marte, Fedele ha espresso la sua opinione sulla prestazione della squadra di Francesco Calzona, affermando che la vittoria del Napoli contro la Juventus di Massimiliano Allegri è stata più frutto di fortuna che di abilità.

“Non c’è dubbio che il Napoli abbia avuto la meglio sulla Juventus, ma dobbiamo essere onesti su come è avvenuto”, ha dichiarato Fedele. “Dusan Vlahovic ed Andrea Cambiaso hanno fallito davanti alla porta, e gli azzurri hanno vinto anche per questo. Il Napoli è stato piuttosto fortunato, non c’è modo di nasconderlo”.

L’opinionista ha poi focalizzato le sue critiche sul gol di Khvicha Kvaratskhelia, attribuendolo a un presunto errore del portiere della Juventus, Wojciech Szczesny. “Parliamoci chiaro: il gol di Kvaratskhelia è una papera di Szczesny, che si fa scappare la palla dalle mani sul suo palo. La Juventus non meritava di perdere, ma sono stati penalizzati dagli errori individuali”.

Fedele ha anche commentato il rendimento del Napoli nelle partite precedenti, sottolineando una mancanza di convinzione contro lo ‘Scansuolo’, ma riconoscendo una miglioria sul piano del ritmo nella partita contro la Juventus.

“La Juventus ha giocato bene, e il Napoli ha beneficiato degli errori avversari. Sì, il Napoli è in ripresa, ma dobbiamo vedere come si comporterà nelle prossime sfide. Non possiamo negare che ci sono state occasioni mancate e un rigore sbagliato a favore degli azzurri”, ha concluso l’opinionista.