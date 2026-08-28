28 Agosto 2026

Spalletti “Out Yildiz, McKennie e Thuram, piena fiudcia in Kolo Muani”

redazione 28 Agosto 2026
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Luciano Spalletti Head Coach of Juventus FC looks on during Serie A 2025/26 football match between FC Internazionale and Juventus FC at San Siro Stadium in Milan

TORINO (ITALPRESS) – “Per la gara di domani sono out Yildiz, McKennie e Thuram. L’infortunio di Yildiz è semplice, ma richiede attenzione. Lucumì si sta inserendo bene. Su Kolo Muani c’è totale fiducia“. Questi gli spunti principali della conferenza stampa del tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, alla vigilia del match di campionato, in casa, contro il Parma.

“La società ha preso i giocatori che possono sostituire Yildiz: Alajbegovic può giocare lì. Abbiamo preso giocatori di spessore e anche giovani interessanti. Poi c’è Nico Gonzalez che può giocare lì e che dove lo metti gioca”, ha aggiunto Spalletti.

“Alajbegovic è un calciatore di 19 anni. Ha delle qualità e ora è smanioso di far vedere le sue potenzialità. Noi non ci faremo travolgere da questo. Sono convinto che farà vedere il suo repertorio. Jannik Sinner? E’ stato carino, come sempre. Ieri è stato tutto il giorno in palestra con noi e ha visitato tutto il nostro centro: l’ha trovato di livello. Lui ha detto delle cose molto importanti. L’Europa League? Sono d’accordo su quanto detto da Chiellini: è una responsabilità per noi e per il calcio italiano. Dobbiamo essere fiduciosi, ma le partite vanno giocate”, ha detto ancora il tecnico della Juventus.

“Mercato? Penso che i dirigenti stiano parlando con Kessiè; poi bisognerà vedere se si riesce a fare tutto, perchè i paletti del Fair Play Finanziario sono stringenti per noi. Kessiè è possibile ma senza uscite per noi diventa difficile portare gente dentro. Su Nico Gonzalez dico che siamo contenti se resta con noi e che non siamo disposti a regalarlo, perchè ha un valore importante”, ha concluso Spalletti.

– foto Ipa Agency –(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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